search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 15:49

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για υποκλοπές: Θεμιτή η κριτική αλλά… με μέτρο

aithousa dikastiriou 098- new

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος μετά το χθεσινό πρακτικό τού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα με το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «διατύπωση ακραίων χαρακτηρισμών, η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αιτιάσεων περί δήθεν ”θεσμικής εκτροπής”, ”ενταφιασμού δικογραφιών”, ”δικαστικού πραξικοπήματος”, ”ώρας μηδέν για την ελληνική Δικαιοσύνη” δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ουσιαστική θεσμική λογοδοσία».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕΕΕ έχει ως εξής:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την ένταση του δημόσιου λόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις σε υπόθεση μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως μετά από δημόσιες τοποθετήσεις που αμφισβητούν ευθέως τη θεσμική λειτουργία εισαγγελικών αρχών και, ειδικότερα, της ηγεσίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση ακραίων χαρακτηρισμών, η υιοθέτηση ατεκμηρίωτων αιτιάσεων περί δήθεν «θεσμικής εκτροπής», «ενταφιασμού δικογραφιών», «δικαστικού πραξικοπήματος», «ώρας μηδέν για την ελληνική δικαιοσύνη» ή άλλων παρόμοιων εκφράσεων, καθώς και η απόδοση σκοπιμοτήτων σε εισαγγελικούς λειτουργούς, δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο ούτε στην ουσιαστική θεσμική λογοδοσία. Αντιθέτως, καλλιεργούν κλίμα απαξίωσης της Δικαιοσύνης και κλονίζουν αδικαιολόγητα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους δικαίου.

Η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική Πολιτεία. Η κριτική αυτή, όμως, πρέπει να έχει μέτρο και επιχειρήματα και οφείλει να ασκείται με νηφαλιότητα, θεσμική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, χωρίς γενικεύσεις, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ή δημόσιες παρεμβάσεις που επιχειρούν να προκαταλάβουν ή να υποκαταστήσουν τη δικαστική κρίση.

Οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική πίεση ή επιρροή.

Η προστασία της Δικαιοσύνης ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους τους θεσμικούς και δημόσιους παράγοντες να επιδεικνύουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση, ώστε ο δημόσιος λόγος να μην μετατρέπεται σε παράγοντα αποσταθεροποίησης της θεσμικής εμπιστοσύνης των πολιτών.

Όπως είχε επισημάνει ο Ρωμαίος ρήτορας, πολιτικός, νομικός και φιλόσοφος Κικέρων, ”Legum servi sumus ut liberi esse possimus” (”Είμαστε υπηρέτες των νόμων, ώστε να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι”). Η θεσμική εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και η υπεύθυνη δημόσια στάση αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorikakos thessalia 99- n ew
Ozgiour-Frehat
gerasimos papadopoulos 5543- new
dikastiria epithesi 99- new
Tom_and_Jerry_Tales
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
89xronos_ELAS
stelios loymakis 2
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

theodorikakos thessalia 99- n ew
Ozgiour-Frehat
gerasimos papadopoulos 5543- new
1 / 3