Νέα ηγεσία στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – Πρόεδρος η Ειρήνη Χρυσογιάννη

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (EE), το οποίο αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της ΕΕΕ είναι η εισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη.
Η σύνθεση του νέου ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνουν ότι προτίθεται να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση:
