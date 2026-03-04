search
Νέα ηγεσία στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – Πρόεδρος η Ειρήνη Χρυσογιάννη

04.03.2026 07:28
karekles-dikastirio

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (EE), το οποίο αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της ΕΕΕ είναι η εισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Εφετών
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, Αντεισαγγελέας Εφετών
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Εφετών
  • Γενικός Γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
  • Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
  • Μέλη: Χρήστος Νάιντος, Αντώνιος Ματθιουδάκης και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, Εισαγγελείς Πρωτοδικών

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνουν ότι προτίθεται να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση:

  • της ενίσχυσης και προάσπισης του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του εισαγγελέα στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια εποχή κρίσης και έντονης αμφισβήτησης των θεσμών και των αξιών,
  • της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του έργου και της προσφοράς του εισαγγελέα στην απονομή της Δικαιοσύνης,
  • της βέλτιστης προβολής και διεκδίκησης των αιτημάτων του εισαγγελικού κλάδου στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης αναθεώρησης αυτού,
  • της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης, αφού αποτελεί κοινό τόπο ότι μόνο με συμμετοχή και συλλογική προσπάθεια έρχονται τα καλά αποτελέσματα,
  • της έμπρακτης στήριξης κάθε συναδέλφου σε κάθε δίκαιο αίτημα του και
  • της αναβάθμισης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην απονομή της Δικαιοσύνης.

