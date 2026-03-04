Καιρός: «Ασπίδα» υψηλών πιέσεων και… η άνοιξη δίνει ραντεβού 16 μέρες νωρίτερα!

Ο Μάρτιος συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τις διαθέσεις του, καθώς το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων πάνω από τη χώρα μας λειτουργεί ως μια ατμοσφαιρική «ασπίδα», φέρνοντας ανοιξιάτικες συνθήκες περίπου 16 ημέρες νωρίτερα από την επίσημη αστρονομική πρεμιέρα της εποχής στις 20 του μηνός. Το σκηνικό θυμίζει πρόωρο καλοκαίρι, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, επιβεβαιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία που θέλουν και τον φετινό Φεβρουάριο να έχει κλείσει έως και 2,5 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Ωστόσο, μια ελαφριά μεταφορά σκόνης στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας θα προκαλέσει μια σχετική μουντάδα και «σκίαση» στον ουρανό, χωρίς όμως να χαλάσει το γενικό ανοιξιάτικο προφίλ. Βαθμιαία στα δυτικά, το Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τα σύννεφα θα πυκνώσουν και προς το βράδυ θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται ψιλόβροχα το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία, σε επίπεδα που παραπέμπουν σε πρόωρο καλοκαίρι, θα φτάσει το μεσημέρι τους 17-19 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα το μεσημέρι, ξαστεριά το βράδυ και μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 5, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει 17-18 βαθμούς.

Από αύριο Πέμπτη έως και το Σάββατο, η «μονοτονία» της καλοκαιρίας σπάει, καθώς αναμένονται κάποιες αστάθειες και μικροδιαταραχές που θα φέρουν τοπικές βροχές και μπόρες, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα και χωρίς να «χαλάει» το ανοιξιάτικο καλοστημένο σκηνικό! Το πιο σημαντικό είναι η σταδιακή υποχώρηση της υπερβολικής για την εποχή ζέστης και η επιστροφή του υδραργύρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτή η ανοιξιάτικη ανάπαυλα είναι πολύτιμη, καθώς επιτρέπει στα εδάφη μας, που ταλαιπωρήθηκαν από τις ατελείωτες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, να στεγνώσουν επιτέλους και να «θωρακιστούν» προετοιμαζόμενα για μελλοντικές κακοκαιρίες.

Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη!

