Νέα Μάκρη: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τούρκων «βλέπουν» οι Αρχές μετά τα πυρά στη Μαραθώνος εναντίον ΙΧ – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, 3/3, στη Νέα Μάκρη, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά ιδιωτικού ΙΧ, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τούρκων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου στις 16:15, τρεις άνδρες, κινούμενοι πεζοί, άνοιξαν πυρ εναντίον ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που κινείτο στη λεωφόρο Μαραθώνος, απέναντι από υποκατάστημα σούπερ μάρκετ.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ το αυτοκίνητο που δέχθηκε τα πυρά συνέχισε την πορεία του. Όπως προέκυψε, από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Εγκαταλελειμμένο και με τρύπες από σφαίρες εντοπίστηκε το ΙΧ που δέχτηκε την επίθεση

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στο σημείο επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση.

Μετά από έρευνες, το ΙΧ που έγινε στόχος εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου με τρύπες από τους πυροβολισμούς, ενώ τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό είχαν εξαφανιστεί. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα τουρκικής υπηκοότητας.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή τους.

Το συμβάν έχει θέσει σε συναγερμό την ΕΛ.ΑΣ., η οποία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή.

