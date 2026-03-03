Εργατικό δυστύχημα στα Άνω Λιόσια – Νεκρός οικοδόμος σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (2/3) σε εργοτάξιο στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Άνω Λιοσίων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το thriassio.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, ενώ στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Στην ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του εργαζόμενου και να εξεταστεί αν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας στον χώρο που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πτώση.

Το Συνδικάτο εκφράζει, επίσης, συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζόμενου.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ηλικία του εργαζόμενου, ενώ η ΟΣΕΤΕΕ αναφέρει ότι καταγράφει το συγκεκριμένο περιστατικό ως το 26ο εργατικό δυστύχημα στη χώρα από 1/1/2026 έως σήμερα και κάνει αναφορά σε αριθμούς σοβαρών τραυματισμών για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι ακριβείς συνθήκες θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

