Τροχαίο στη Συγγρού: Πέθανε ο 40χρονος μοτοσικλετιστής που είχε συγκρουστεί με ΙΧ (videos)

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης (24/2) στη Λεωφόρο Συγγρού, καθώς ο 40χρονος οδηγός της μηχανής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν εδώ και έξι ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, δίνοντας μάχη να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετά τη σύγκρουση με ΙΧ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά υπέκυψε.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε καθώς δύο οχήματα, μία μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ, κινούνται επί της Συγγρού.

Όταν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να συνεχίσει ευθεία και το ΙΧ έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη. Τότε σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί και να πέσει πάνω σε κολόνα. Η μοτοσικλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο της Συγγρού.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.



Οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

