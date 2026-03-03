search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 11:40

Τροχαίο στη Συγγρού: Πέθανε ο 40χρονος μοτοσικλετιστής που είχε συγκρουστεί με ΙΧ (videos)

03.03.2026 11:40
troxaio syggrou 77- new

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης (24/2) στη Λεωφόρο Συγγρού, καθώς ο 40χρονος οδηγός της μηχανής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν εδώ και έξι ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, δίνοντας μάχη να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετά τη σύγκρουση με ΙΧ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά υπέκυψε.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε καθώς δύο οχήματα, μία μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ, κινούνται επί της Συγγρού.

Όταν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να συνεχίσει ευθεία και το ΙΧ έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη. Τότε σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί και να πέσει πάνω σε κολόνα. Η μοτοσικλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο της Συγγρού.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.

Οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

Διαβάστε επίσης:

Κατασκοπεία στη Σούδα: Η ΕΥΠ στέλνει στον εισαγγελέα τον φάκελο του Γεωργιανού – Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές

Πάτρα: Κατολισθήσεις και ρωγμές στο έδαφος απειλούν κατοικίες – Εντολή εκκένωσης από την Πολιτική Προστασία

Μαρούσι: Επιχείρησαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων και έπαθαν ηλεκτροπληξία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrimatistirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

lavrov_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ για Μέση Ανατολή: Μεγαλώνει η παγκόσμια πυρηνική απειλή – Καμία απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

karameros_0610_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:05
xrimatistirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

lavrov_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ για Μέση Ανατολή: Μεγαλώνει η παγκόσμια πυρηνική απειλή – Καμία απόδειξη ότι το Ιράν επεδίωκε πυρηνικά όπλα

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

1 / 3