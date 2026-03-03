Πάτρα: Κατολισθήσεις και ρωγμές στο έδαφος απειλούν κατοικίες – Εντολή εκκένωσης από την Πολιτική Προστασία

Μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους στον Λυκοχορό στην Πάτρα, έχει προκαλέσει η ξαφνική υποχώρηση του εδάφους, με αποτέλεσμα δύο σπίτια να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρό κίνδυνο.

Σε κατοικία όπου διαμένει οικογένεια, έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές στο έδαφος, ενώ στη μία πλευρά του κτιρίου το πρανές παρουσιάζει έντονη ολίσθηση.

Το φαινόμενο άρχισε να γίνεται αισθητό από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους, επιδεινώθηκε σημαντικά χθες. Η οικογένεια απευθύνθηκε στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων και δόθηκε εντολή εκκένωσης της οικίας, καθώς η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παρά την οδηγία, οι ένοικοι παραμένουν στο σπίτι, με τον φόβο περαιτέρω επιδείνωσης να είναι διάχυτος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι η αποσταθεροποίηση του εδάφους ενδέχεται να συνδέεται με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Οι δύο οικογένειες δηλώνουν σε απόγνωση και ζητούν άμεση αυτοψία από γεωλόγους και μηχανικούς της Περιφέρειας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης. Το δεύτερο σπίτι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του επισημαίνουν ότι απαιτείται λύση και για αυτό.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων χαρακτηρίζει την κατάσταση στο σημείο εξαιρετικά επικίνδυνη.

Τι επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών

«Τα έντονα και επίμονα καιρικά φαινόμενα, κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, μπορεί να συσχετιστούν σε έναν βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη», είχε τονίσει προ ημερών ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας έχει αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί «εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων» σε περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος, η Αχαϊα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Τρίπολη, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία και η Άρτα.

Όπως έχει εξηγήσει, πρόκειται για εκτεταμένες κατολισθήσεις, καταπτώσεις πρανών, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ροές λάσπης, φαινόμενα που αποδίδονται κυρίως στην ένταση και τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του προηγούμενου διαστήματος.

