search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 10:39

Πάτρα: Κατολισθήσεις και ρωγμές στο έδαφος απειλούν κατοικίες – Εντολή εκκένωσης από την Πολιτική Προστασία

03.03.2026 10:39
patra_new

Μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους στον Λυκοχορό στην Πάτρα, έχει προκαλέσει η ξαφνική υποχώρηση του εδάφους, με αποτέλεσμα δύο σπίτια να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρό κίνδυνο.

Σε κατοικία όπου διαμένει οικογένεια, έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές στο έδαφος, ενώ στη μία πλευρά του κτιρίου το πρανές παρουσιάζει έντονη ολίσθηση.

Το φαινόμενο άρχισε να γίνεται αισθητό από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους, επιδεινώθηκε σημαντικά χθες. Η οικογένεια απευθύνθηκε στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων και δόθηκε εντολή εκκένωσης της οικίας, καθώς η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παρά την οδηγία, οι ένοικοι παραμένουν στο σπίτι, με τον φόβο περαιτέρω επιδείνωσης να είναι διάχυτος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι η αποσταθεροποίηση του εδάφους ενδέχεται να συνδέεται με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Οι δύο οικογένειες δηλώνουν σε απόγνωση και ζητούν άμεση αυτοψία από γεωλόγους και μηχανικούς της Περιφέρειας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης. Το δεύτερο σπίτι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του επισημαίνουν ότι απαιτείται λύση και για αυτό.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων χαρακτηρίζει την κατάσταση στο σημείο εξαιρετικά επικίνδυνη.

Τι επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών

«Τα έντονα και επίμονα καιρικά φαινόμενα, κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, μπορεί να συσχετιστούν σε έναν βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη», είχε τονίσει προ ημερών ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας έχει αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί «εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων» σε περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος, η Αχαϊα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Τρίπολη, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία και η Άρτα.

Όπως έχει εξηγήσει, πρόκειται για εκτεταμένες κατολισθήσεις, καταπτώσεις πρανών, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ροές λάσπης, φαινόμενα που αποδίδονται κυρίως στην ένταση και τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Διαβάστε επίσης:

Μαρούσι: Επιχείρησαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων και έπαθαν ηλεκτροπληξία

Συναγερμός στην Ήπειρο: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για τη δολοφονία ηλικιωμένου το 2017 – Οι πλάκες χρυσού και η τρίχα που «έλυσε» τον γρίφο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

gounaris-new
LIFESTYLE

Αντώνης Γούναρης: Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του – «Είναι ανησυχητικό, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση» (Video)

cristiano-ronaldo_0303_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:21
kimon_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατιωτική ομπρέλα Ελλάδας σε Κύπρο: Ανάμεσα στο δόγμα για ενιαίο αμυντικό χώρο και το φοβο της σύρραξης για τρίτους 

pasok new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Face control των υποψηφίων συνέδρων σε… real time κάνει η Χαριλάου

nikos_papandreou_action24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

1 / 3