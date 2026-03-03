Συναγερμός στην Ήπειρο: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων επιβεβαιώθηκε έπειτα από εργαστηριακές αναλύσεις στην Ήπειρο σήμερα σύμφωνα με την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η ζωονόσος εντοπίστηκε σε μικρή, απομονωμένη μονάδα 40 ζώων, ενώ με την επιβεβαίωση του θετικού δείγματος ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για την προέλευση του ιού, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλης εστίας στην περιοχή.

Δεν έχει εντοπιστεί άλλο κρούσμα σε κλίμακα 5 χιλιομέτρων

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή θετικό περιστατικό σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις από τα κλιμάκια της Κτηνοτροφικής Υπηρεσίας που πραγματοποιούν ελέγχους και ιχνηλατήσεις σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

Τέλος, ο κ. Καχριμάνης επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται, όπως είναι η απαγόρευση μετακινήσεων ζώων από και προς την πληγείσα ζώνη, αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συνεχής επιτήρηση της περιοχής.

