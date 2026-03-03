search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 10:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 08:21

Θεσσαλονίκη: Έξι μήνες φυλακή στον 47χρονο που απέδρασε από το Ιπποκράτειο

03.03.2026 08:21
NOSOKOMEIO_ndiadromos_new

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο 47χρονος που απέδρασε, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026), από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο 47χρονος που το είχε «σκάσει» από το Ιπποκράτειο κρίθηκε τη Δευτέρα (02.03.2026) ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών.

Η ποινή αποφασίστηκε να εκτιθεί στο σύνολό της, όμως η εκτέλεσή της ανεστάλη ενόψει της έφεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ πώς έγινε», είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε για την απόδραση.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί με βούλευμα Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς φέρεται πως παραβίασε περιοριστικούς όρους με τους οποίους είχε αποφυλακιστεί. Εξέτιε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση. Βρίσκεται πλέον πίσω στις φυλακές για να εκτίσει τη συγκεκριμένη ποινή.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Μαιευτήρας καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή για τον θάνατο εμβρύου

Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agalma-aligatoras
TRAVEL

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες

Toyota_C-HR-221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα που ξεπουλάει ήδη στην Ελλάδα για το 2026

kidman-kori-new
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της – «Περπατά σαν πόνι» (Video)

xardalias_nikaia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά»

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική κρίση 2026: Η παγίδα των υψηλών τιμών και η ελπίδα των επιτοκίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «χτύπησε» την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο - Έκλεισαν και... επισήμως τα Στενά του Ορμούζ (Live Blogging)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 10:45
agalma-aligatoras
TRAVEL

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες

Toyota_C-HR-221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα που ξεπουλάει ήδη στην Ελλάδα για το 2026

kidman-kori-new
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της – «Περπατά σαν πόνι» (Video)

1 / 3