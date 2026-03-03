search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 11:39
ΕΛΛΑΔΑ

03.03.2026 08:13

Βόλος: Μαιευτήρας καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή για τον θάνατο εμβρύου

03.03.2026 08:13
Σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μαιευτήρας – γυναικολόγος για τον ενδομήτριο θάνατο μωρού που γεννήθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας τον Αύγουστο του 2021.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το δικαστήριο έκρινε ένοχο, μετά από τρεις συνεδριάσεις, τον μαιευτήρα – γυναικολόγο για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου από αμέλεια με αποτέλεσμα το θάνατό του. Η περίπτωση αφορά ενδομήτριο θανάτυ βρέφους, λόγω υποξίας, που συνέβη στις 21/8/2021.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 27χρονη τότε γυναίκα η οποία θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021. Στις 12:30 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του.

Όμως, στον επανέλεγχο ο γιατρός δεν το άκουγε και η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.

Η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου συννόμου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος, αμφισβητώντας, κατά δήλωσή του, διά του συνηγόρου του, την ορθότητα της απόφασης, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

