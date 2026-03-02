Σούδα: Έναν μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ ο 36χρονος Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία – Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται υπόθεση με άρωμα κατασκοπείας στη Σούδα, καθώς 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος αζερικής καταγωγής, που βρισκόταν εδώ και έναν μήνα στο «μικροσκόπιο» της ΕΥΠ, προσήχθη σήμερα καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην κατοχή του φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό που εξετάζεται ως ενδεχομένως κατασκοπευτικό, ενώ η υπόθεση παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με προηγούμενες συλλήψεις Αζέρων για ανάλογη δράση.

Διακριτική παρακολούθηση από την πρώτη ημέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και μετέβη απευθείας στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα περιστατικά στην περιοχή, τον έθεσε άμεσα υπό διακριτική επιτήρηση.

Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε διαμείνει ο 26χρονος Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Παρών στη Σούδα την ημέρα άφιξης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος βρισκόταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία κατέπλευσε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η παρουσία του σχετίζεται με τη συλλογή του φωτογραφικού υλικού που εντοπίστηκε στην κατοχή του και το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραπέμπει σε κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Το «μοτίβο» των προηγούμενων συλλήψεων

Η υπόθεση εμφανίζει ανατριχιαστικές ομοιότητες με εκείνη του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για κατασκοπεία, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.

Η σύλληψή του είχε γίνει μόλις δύο ημέρες μετά τη σύλληψη άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του είχε αποδοθεί επαφή με τους Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Τα περιστατικά αυτά είχαν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις ελληνικές αρχές, με τη Σούδα να αποτελεί σταθερά στρατηγικό σημείο ενδιαφέροντος.

Προσαγωγή πριν την αναχώρηση

Το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος μετέβη στην Αθήνα και σήμερα αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να έχει εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο.

Εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιχειρούσε άμεση αναχώρηση για άγνωστο προορισμό στο εξωτερικό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ο 36χρονος κρατούνταν σε χώρο του αεροδρομίου, όπου και εξετάζεται.

