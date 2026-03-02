search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 01:49
ΕΛΛΑΔΑ

02.03.2026 18:24

Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 – Η Ελλάδα στέλνει και δύο φρεγάτες

02.03.2026 18:24
f 16 new

Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, επικαλούμενος τις… «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα στέλνει στη Μεγαλόνησο δύο φρεγάτες και δύο μαχητικά τύπου F-16 για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήδη η φρεγάτα «Κίμων» ταξιδεύει για την Κύπρο, ενώ αύριο θα αποπλεύσει και δεύτερο πολεμικό πλοίο (η φρεγάτα «Ψαρά»), το οποίο θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος». Επίσης, στη Λευκωσία θα μεταβούν ο Ν. Δένδιας και ο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ενώ ο υπουργός ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου».

