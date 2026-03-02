Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο – Στη Λευκωσία αύριο Δένδιας και Χούπης (Video)

Εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς, επικαλούμενος τις «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα στέλνει στη Μεγαλόνησο δύο φρεγάτες και δύο μαχητικά τύπου F-16 για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήδη η φρεγάτα «Κίμων» ταξιδεύει για την Κύπρο, ενώ αύριο θα αποπλεύσει και δεύτερο πολεμικό πλοίο (η φρεγάτα «Ψαρά»), το οποίο θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος». Επίσης, στη Λευκωσία θα μεταβούν ο Ν. Δένδιας και ο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ενώ ο υπουργός ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι «ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για τη φρεγάτα “Κίμων” και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων “Κένταυρος”. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

