Στον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026, με θέμα τις στρατηγικές βιωσιμότητας, πράσινης μετάβασης και καινοτομίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι για την διοίκηση της περιφέρειας η Δυτική Αθήνα είναι «περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος», ενδιαφέρον που αποδεικνύεται από σειρά έργων υποδομής που υλοποιούνται προς όφελος των περίπου 600.000 κατοίκων στους εννέα δήμους του ΑΣΔΑ.

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας περιόδου του ΕΣΠΑ, έχουν εκχωρηθεί στον ΑΣΔΑ 77 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δυτικής Αθήνας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 78% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, χρηματοδοτείται η ανέγερση πέντε νέων σχολικών μονάδων προϋπολογισμού 17,2 εκατ. ευρώ, καθώς και η κατασκευή τεσσάρων νέων παιδικών σταθμών ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας με 21 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 30 κοινωνικών δομών, ενώ για επιπλέον έργα κοινωνικής συνοχής έχουν προβλεφθεί πρόσθετοι πόροι άνω των 102 εκατ. ευρώ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ύψους 94 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Δυτική Αθήνα.

«Υλοποιούμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, που όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει ριζικά την όψη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας. «Επενδύουμε στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, στην υγεία και στη δημιουργία υποδομών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται και στην πολιτιστική ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της δημιουργικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του περιφερειάρχη στη στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του λεκανοπεδίου έναντι της κλιματικής κρίσης, με επενδύσεις άνω των 480 εκατ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ Αττικής- σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών. Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση των χώρων πρασίνου, υβριδική ανοσοποίηση κρίσιμων υποδομών, ευρωπαϊκή συνεργασία και χρηματοδότηση, καθώς και διεκδίκηση της μητροπολιτικής διαχείρισης. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι στο πεδίο της αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, υλοποιούνται παρεμβάσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής, μεταξύ των οποίων και το Πάρκο Τρίτση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Αθήνα.

Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι δεν είναι δίκαιο μία μόνο περιοχή να επωμίζεται δυσανάλογο βάρος, επισημαίνοντας ότι η περιφέρεια είναι έτοιμη να υιοθετήσει σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, αναμένοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο της Πολιτείας για τη διαχείριση των αποβλήτων στο λεκανοπέδιο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, εφόσον διασφαλιστούν οι αναγκαίες αρμοδιότητες και οι απαραίτητοι πόροι. «Συνεχίζουμε δυναμικά για ολιστικές παρεμβάσεις σε όλο το λεκανοπέδιο, ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε στους πολίτες της Αττικής. Η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία στη Δυτική Αθήνα, αποτελούν στρατηγική επιλογή και σταθερή προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

