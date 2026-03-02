Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές από τα Άγραφα: Ισχυρή Περιφέρεια για μια Δίκαιη Ευρώπη

Με ισχυρή πολιτική και θεσμική συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας (Δήμος Αγράφων), η εκδήλωση της Ομάδας των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – S&D Σάκης Αρναούτογλου με θέμα: «Η Ύπαιθρος σε Οριακό Σημείο: Δημογραφικό, Ερημοποίηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Ενεργειακή Αυτονομία».

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας τέθηκε η ανάγκη οι ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές να στηριχθούν με στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία, απέναντι στις πολλαπλές πιέσεις που δέχονται: Δημογραφική συρρίκνωση και εγκατάλειψη, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, υποδομές και ευκαιρίες, ενεργειακή και υδάτινη ανασφάλεια, αλλά και τον υπαρκτό κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση να εξελιχθεί σε μια διαδικασία άνιση, που θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες περιοχές.

Σάκης Αρναούτογλου: «Οι πόροι να μείνουν στις Περιφέρειες — Η Πολιτική Συνοχή δεν διαπραγματεύεται»

Στην κεντρική του ομιλία, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η επιλογή των Αγράφων ήταν απολύτως πολιτική και ουσιαστική, γιατί εδώ «φαίνεται καθαρά τι σημαίνει Ελλάδα της Περιφέρειας: ομορφιά και πλούτος, αλλά και εγκατάλειψη, πληθυσμιακή συρρίκνωση και δυσκολίες».

Υπογράμμισε ότι η Πολιτική Συνοχής είναι «θεμελιώδης ευρωπαϊκή πολιτική αλληλεγγύης, ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών» και ξεκαθάρισε πως οι πόροι της δεν μπορεί να υπερσυγκεντρώνονται, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, επαρκείς και αποκεντρωμένοι, με πραγματικό ρόλο για Περιφέρειες και Δήμους.

Παράλληλα, ανέδειξε συγκεκριμένες προτάσεις για μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα υπαίθρου, όπως:

Μεταφορικό ισοδύναμο και για ορεινούς/απομονωμένους δήμους, αντίστοιχο με αυτό των νησιών,

Ευρωπαϊκό «Mountain Pact» για τις ορεινές περιοχές, όπως το Island Pact για τα νησιά, με ειδική χρηματοδότηση και κίνητρα,

Στοχευμένα μέτρα για δημογραφική αναγέννηση, πρόσβαση σε υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και στέγαση,

Στήριξη της «μικρής οικονομίας της αξιοπρέπειας» (καφενεία, παντοπωλεία, μικρές επιχειρήσεις) ως κοινωνικού ιστού των χωριών,

Έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και ήπιων ΑΠΕ,

Προστασία των υδάτινων πόρων ως στρατηγικού δημόσιου αγαθού, με προτεραιότητα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ακόμη ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον θεσμικό του ρόλο, μέσα από τις Επιτροπές Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Αλιείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώστε «τα προβλήματα της υπαίθρου να μην μένουν αφηγήσεις, αλλά να γίνονται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ερωτήσεις, πιέσεις και λύσεις».

Υπογράφηκε η Διακήρυξη για τους Μικρούς Ορεινούς Δήμους και τα Μικρά Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η υιοθέτηση και υπογραφή της “Διακήρυξης για τους Μικρούς Ορεινούς Δήμους και τα Μικρά Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, με κεντρικό μήνυμα ότι η εδαφική συνοχή δεν είναι «δευτερεύουσα επιλογή», αλλά θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Η Διακήρυξη ζητά, μεταξύ άλλων:

Θεσμική αναγνώριση των μόνιμων μειονεκτημάτων (άρθρο 174 ΣΛΕΕ) και συστηματική ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές,

Ισχυρή και θεσμικά αυτόνομη Πολιτική Συνοχής στο επόμενο ΠΔΠ,

Ολοκληρωμένες πολιτικές δημογραφικής ανθεκτικότητας (εργασία, στέγαση, υγεία, παιδεία),

Ενίσχυση συνδεσιμότητας και ψηφιακής ισότητας ως βασικών δημόσιων υποδομών,

Πολιτικές κλιματικής προσαρμογής και προστασίας του νερού ως στρατηγικού δημόσιου αγαθού,

Απλοποίηση διαδικασιών και τεχνική υποστήριξη για μικρούς δήμους,

Στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών παρατηρητηρίων σε μικρούς ορεινούς δήμους και μικρά νησιά.

Ευρωπαϊκά μηνύματα στήριξης

Η Πρόεδρος της Ομάδας S&D στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Iratxe García Pérez, επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν ανήκουν πλέον στο μέλλον, αλλά αποτελούν ήδη μια καθημερινή πρόκληση για τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση οφείλει να προχωρήσει με όρους κοινωνικής ισορροπίας, διασφαλίζοντας ότι εργαζόμενοι, αγρότες και τοπικές κοινωνίες δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες ανισότητες.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, σε εξ αποστάσεως θεσμική του παρέμβαση, υπογράμμισε ότι η δημογραφική συρρίκνωση, η ερημοποίηση της υπαίθρου και η άνιση πρόσβαση σε υποδομές δεν αποτελούν τοπικά ζητήματα, αλλά ευρωπαϊκή πρόκληση κοινωνικής συνοχής και ισότητας ευκαιριών.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Raffaele Fitto, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι τα πιο απομακρυσμένα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Ο Καθηγητής Δημογραφίας και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βύρων Κοτζαμάνης ανέδειξε τις έντονες περιφερειακές και ενδο-περιφερειακές δημογραφικές ανισότητες που καταγράφονται στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το «Δημογραφικό» περιορίζεται συχνά σε εθνικό επίπεδο, αγνοώντας τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται σε Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους και Δημοτικές Ενότητες.

Όπως τόνισε, οι τοπικές δημογραφικές εξελίξεις διαφέρουν σημαντικά τόσο από τους μέσους εθνικούς όσο και από τους περιφερειακούς δείκτες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πολλαπλές «Ελλάδες» ως προς τη γήρανση, τη μείωση πληθυσμού και τη σχέση γεννήσεων–θανάτων.

Εστιάζοντας στην εμβληματική περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, υπογράμμισε ότι η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε λίγα αστικά κέντρα και η άνιση χωρική κατανομή εργατικού δυναμικού, οικονομικών δραστηριοτήτων και παραγόμενου πλούτου υπονομεύουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την εδαφική συνοχή της χώρας.

Ο Καθηγητής Διοίκησης και Επενδύσεων Υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημήτριος Δημητρίου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου δεν αποτελεί περιφερειακό ζήτημα, αλλά ζήτημα εθνικής στρατηγικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ανάπτυξη δεν μπορεί να σταματά στην είσοδο των πόλεων», επισημαίνοντας ότι η εγκατάλειψη ορεινών και νησιωτικών περιοχών δεν είναι φυσική εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Τόνισε την ανάγκη ενός νέου, δίκαιου και γεωγραφικά ισόρροπου αναπτυξιακού σχεδίου, που να στηρίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις έξυπνες επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρης Κεχαγιόγλου επικεντρώθηκε στη δημογραφική πορεία των μικρών νησιών κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, αναδεικνύοντας τη σταθερή μείωση του μόνιμου πληθυσμού, τη γήρανση των κατοίκων και τη συρρίκνωση βασικών παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όπως τόνισε, η δημογραφική κάμψη δεν αποτελεί μόνο στατιστικό δεδομένο, αλλά ζήτημα βιωσιμότητας, κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής σημασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι παρεμβάσεις των Δημάρχων: Χάρη Δούκα (Δήμαρχος Αθηναίων – διαδικτυακά), Αλέξη Καρδαμπίκη (Αγράφων), Χρήστου Κακαβά (Καρπενησίου), Σωκράτη Κεφαλογιάννη (Ανωγείων), Σάκη Τορουνίδη (Αμφιλοχίας), Χρήστου Χασιάκου (Κεντρικών Τζουμέρκων), Ανδρέα Στεργίου (Αργιθέας), καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, Αριστείδη Τασιού, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας — από τη δημογραφική συρρίκνωση και τη φυγή των νέων έως την πρόσβαση σε υποδομές, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές, ενέργεια και χρηματοδότηση. Τόνισαν την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών χρηματοδότησης και στοχευμένων πολιτικών που θα στηρίζουν την παραγωγή, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε η περιφέρεια να αποτελέσει παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και όχι χώρο σταδιακής εγκατάλειψης

