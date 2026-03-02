search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

02.03.2026 11:05

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας – Τι συζητά ο Δένδιας με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

02.03.2026 11:05
DENDIAS_NEW_123

Σύσκεψη με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας συγκάλεσε το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Δένδιας, εν μέσω συνεχιζόμενων πληγμάτων από το Ισραήλ στο Ιράν και τούμπαλιν και τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται κυριολεκτικά στις φλόγες.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η σύσκεψη αυτή, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί, καθιερώνεται καθημερινά στις 8 το πρώι.

Στη σύσκεψη «επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας». Επίσης, το υπουργείο ανέφερε ότι «ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες».

giatsios-1
ADVERTORIAL

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: «Έφυγε» ο δικός μας άνθρωπος, ο Θρασύβουλος Γιάτσιος

scream-867234
ΣΙΝΕΜΑ

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»

TELEKOM_Starlink
ADVERTORIAL

Η TELEKOM συνεργάζεται με την Starlink για κάλυψη παντού στην Ευρώπη

els_bolena_3
ADVERTORIAL

Η ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα συναρπαστική παραγωγή της Άννας Μπολένα

stress_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας από τις παλαιότερες γενιές;

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

