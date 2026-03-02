Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας – Τι συζητά ο Δένδιας με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύσκεψη με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας συγκάλεσε το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Δένδιας, εν μέσω συνεχιζόμενων πληγμάτων από το Ισραήλ στο Ιράν και τούμπαλιν και τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται κυριολεκτικά στις φλόγες.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η σύσκεψη αυτή, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί, καθιερώνεται καθημερινά στις 8 το πρώι.

Στη σύσκεψη «επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας». Επίσης, το υπουργείο ανέφερε ότι «ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες».

