ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:38
ΕΛΛΑΔΑ

02.03.2026 13:12

Ρόδος: Εντοπισμός 58 μεταναστών, ανάμεσά τους 34 γυναικόπαιδα – Δύο συλλήψεις

02.03.2026 13:12
LIMENIKO

Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν την Κυριακή (1/3) από τις αρχές στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο.

Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη δύο ανδρών (υπήκοοι Τουρκίας) μετά από καταδίωξη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ήταν οι διακινητές.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.

ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

us-navy-234
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

