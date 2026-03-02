Ρόδος: Εντοπισμός 58 μεταναστών, ανάμεσά τους 34 γυναικόπαιδα – Δύο συλλήψεις

Πενήντα οκτώ πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν την Κυριακή (1/3) από τις αρχές στην περιοχή Γενναδίου στη Ρόδο.

Πρόκειται για 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 ανήλικους.

Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη δύο ανδρών (υπήκοοι Τουρκίας) μετά από καταδίωξη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ήταν οι διακινητές.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Τ/Χ σκάφος.

