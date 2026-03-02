Καταγγελία του συλλόγου Τεμπών: Το Δημόσιο δεν στηρίζει την κατηγορία για τις παραλείψεις της 717 που δεν εντόπισαν οι Επιθεωρητές

Δεκαοκτώ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έκαναν μήνυση κατά των Επιθεωρητών της ΕΑΔ, που είχαν διαπιστώσει ότι όλα είχαν γίνει καλώς με τη σύμβαση 717.

Η μήνυση είχε τεθεί αρχικά στο αρχείο, αλλά ανασύρθηκε με τη δικογραφία που ήρθε από την ευρωπαία εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι και έτσι πήρε το δρόμο για τις δικαστικές αίθουσες.

Αλλά αντί το Δημόσιο να αναγνωρίσει ότι η Επιθεώρηση είχε προβλήματα (προφανώς και είχε, κάτι που διαπίστωσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία), σπεύδει δια της εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ρογκάκου, να στηρίξει τους Επιθεωρητές.

Ο σύλλογος ετοιμάζει εξώδικα και κατά του ΝΣΚ και της Ρογκάκου.

Η δίκη είναι αύριο στην Ευελπίδων.

Το δελτίο Τύπου

«ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 717 ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, συγγενείς των θυμάτων Τεμπών που παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κ.κ. Τραπεζιώτη και Σπηλιωτόπουλου ως προς την νομιμότητα της Σύμβασης 717 απέστειλαν διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και επέδωσαν νομίμως εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση συμμόρφωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσον αφορά την παράνομη μη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΑΔ στην απόφαση του Γ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την 7η Νοεμβρίου 2025 και εν όψει της συνέχισης της δίκης την 3η Μαρτίου 2026.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το άνω Δικαστήριο αποφάσισε στην δικάσιμο της 7-11-2025 να κάνει δεκτή την παράσταση των συγγενών θυμάτων για την υποστήριξη της κατηγορίας βάσει για παράβαση καθήκοντος και ταυτοχρόνως κάλεσε δεσμευτικά το Ελληνικό Δημόσιο διά του ΝΣΚ να παρασταθεί και αυτό για την υποστήριξη της κατηγορίας πιθανολογώντας σοβαρή βλάβη του από τις ενέργειες και παραλείψεις των ως άνω κατηγορουμένων. Όμως, το Ελληνικό Δημόσιο, όπως προκύπτει από την δικογραφία, δεν συμμορφώθηκε στην απόφαση και τη σχετική κλήση του καθώς έθεσε την δεσμευτική απόφαση του Δικαστηρίου υπό την διακριτική του ευχέρεια και εξουσία του και παρανόμως δια του ΝΣΚ ζήτησε για την παράστασή του την γνώμη της ΕΑΔ, η οποία του απάντησε αρνητικά, επίσης παρανόμως (επί λέξει: «Δεν επιθυμούμε να παρασταθούμε»). Μάλιστα, την άρνησή της αυτή η ΕΑΔ τη βάσισε στο ότι η ίδια έχει αιτηθεί από το ΝΣΚ την υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ενέργειες και παραλείψεις καταστρατήγησης της ισχύος της απόφασης Υπό αυτήν την έννοια, το Ελληνικό Δημόσιο και ΕΑΔ δεν συμμορφώθηκαν στην δικαστική απόφαση, κατά παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 Συντάγματος) και άλλων κανόνων δικαίου, και έκαναν χρήση της μονομερούς και κυριαρχικής δικαστικής απόφασης σαν να ήταν αντικείμενο διάθεσης ή και σύναψης σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΑΔ και να ετίθετο η ισχύς και εκτελεστότητά της υπό την αίρεση της συναίνεσής τους και της διακριτικής τους ευχέρειας.

Με την εξώδικη αυτήν διαμαρτυρία και πρόσκλησή τους, οι συγκεκριμένοι διάδικοι σε αυτήν την δίκη συγγενείς θυμάτων κάλεσαν το Ελληνικό Δημόσιο δια του ΝΣΚ ή όπως άλλως νόμιμα εκπροσωπείται να συμμορφωθεί προς την δικαστική απόφαση, το ΝΣΚ να ορίσει εκπρόσωπό του για να παρασταθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά των ως άνω κατηγορουμένων στην δικάσιμο της 3ης Μαρτίου, και την ΕΑΔ να συμμορφωθεί ομοίως, επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός τους εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο και η ΕΑΔ συνεχίσουν την παράνομη συμπεριφορά τους δια των οργάνων και εκπροσώπων τους.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

Δημήτρης Μπελαντής

Έφη Μουγκαράκη».

