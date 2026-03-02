Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα Σύρου ένας άνδρας μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το cyclades24, πρόκειται για άτομο το οποίο ζούσε μέσα σε σκάφος.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

