«Ελ. Βενιζέλος»: Μπαράζ ακυρώσεων στις πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή

Μαζικές είναι οι ακυρώσεις πτήσεων, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν.

Περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 4-5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή δρομολογίων προς κρίσιμους προορισμούς. Ήδη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς:

Τελ Αβίβ

Ερμπίλ (Βόρειο Ιράκ)

Βαγδάτη

Βηρυτό

Ντουμπάι

Άμπου Ντάμπι

Ριάντ

Τζέντα

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου, με πιθανότητα παράτασης ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, άλλες εταιρείες που εξυπηρετούν τη χώρα έχουν αναστείλει πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ έως τις 5 Μαρτίου.

Η Sky express αναφέρει πως ακυρώνονται έως Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), λόγω της αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών και βαρύτερο οπλισμό, στο πλαίσιο προληπτικών οδηγιών.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για επιχειρησιακούς λόγους.

Οι ακυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και σε ταξιδιώτες που βρίσκονται σε Ασία και Ωκεανία και χρησιμοποιούν κόμβους όπως Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι για μετεπιβίβαση. Επίσης σε επιβάτες που είχαν προγραμματισμένα ταξίδια για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει δέκα τηλεφωνικές γραμμές για προξενική αρωγή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν και να λάβουν οδηγίες.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πέρασε με κόκκινο, παραβίασε STOP, χτύπησε ΙΧ και… «σταμάτησε» σε τοίχο

Τέμπη: Σύλλογος συγγενών θυμάτων για τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις – «Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά»

Κολωνός: Σήμερα η νεκροτομή στην 31χρονη έγκυο – Οι μαρτυρίες που «καίνε» τον σύντροφό της – «Ψόφα σαν σκυλί!» (videos)