Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Εντείνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, πολύ περισσότερο δε από την στιγμή που τα αεροδρόμια που επηρεάζονται είναι διεθνείς κόμβοι συνδέοντας ευρύτερα προορισμούς σε όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλα μερίδια στη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα.

Ενδεικτικά, το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι (DBX), που υπέστη πλήγμα, αποτελεί το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο έχοντας υποδεχθεί το 2025 ένα σύνολο 95,2 εκατομμυρίων επιβατών, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ με αύξηση κατά 3,1% έναντι του 2024, με ένα σύνολο 454.800 πτήσεων. Η Ινδία αποτελεί την πρώτη αγορά από πλευράς διεθνούς συνδεσιμότητας με 11,9 εκατ. ταξιδιώτες και το Λονδίνο νούμερο 1 αστικό προορισμό με 3,9 εκατ. ταξιδιώτες το 2025.

Ενδεικτικό της εκτεταμένης δυναμικής του δικτύου του αεροδρομίου του Ντουμπάι, με ελληνικό ενδιαφέρον, είναι και το γεγονός ότι η Emirates είναι η μοναδική αεροπορική που συνδέει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χειμώνα καλοκαίρι, την Αθήνα με τις ΗΠΑ στο δρομολόγιο Ντουμπάι – Αθήνα – Νέα Υόρκη (Newark). Μάλιστα, η εταιρεία έχει αναβαθμίσει από πέρυσι τα αεροσκάφη της στον προορισμό, την ίδια στιγμή που άλλες (αμερικανικές) αεροπορικές διατηρούν συνδέσεις μόνο στο πλαίσιο των θερινών τους προγραμμάτων, αφήνοντας εκτός την χαμηλή περίοδο του χειμώνα όπου οι πληρότητες είναι σαφώς μικρότερες λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού.

45 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις σημερινές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 45 πτήσεις, που αφορούν τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις για σήμερα 1η Μαρτίου. Το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχουν ανοίξει και οι σχετικές πλατφόρμες.

Από πλευράς τους, οι αεροπορικές, μετά τις ήδη ανακοινωθείσες ακυρώσεις πτήσεων επανεξετάζουν συνεχώς τα πλάνα τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και παραπέμποντας σε συνεχείς ενημερώσεις. Η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN έχει προχωρήσει μόνο για σήμερα σε 10 ακυρώσεις πτήσεων, είτε πρόκειται για αναχωρήσεις είτε για αφίξεις από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι και ακόμη 10 είναι προγραμματισμένες για αύριο 2 Μαρτίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της παράτασης της αναστολής των πτήσεων και πέραν της 3ης Μαρτίου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Αντίστοιχα και η άλλη εγχώρια αεροπορική, η SKY Express έχει ενημερώσει ότι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις στη σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον έως Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Οι εξελίξεις αξιολογούνται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και οι εταιρείες θα προχωρούν συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματός τους για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

«Μας αναχαίτισαν μαχητικά του Ιράν, έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε»

Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο στη Σάρτζα δίπλα στο Ντουμπάι είναι ομάδα Ελλήνων που το πρωί του Σαββάτου είχαν πτήση για Ελλάδα. Το αεροπλάνο τους απογειώθηκε αλλά κατά τη διάρκεια της πτήσης αναχαιτίστηκε από μαχητικά του Ιράν και επέστρεψαν πίσω. Όπως ανέφεραν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ο κόσμος που φτάνει εκεί ολοένα και αυξάνεται και δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Πρόθεση της πρεσβείας είναι να τους μεταφέρει σε ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, αλλά οι εικόνες που έχουν από την κατάσταση που επικρατεί δημιουργεί σε όλους φόβο.

«Έχει εκκενωθεί το αεροδρόμιο της Σάρτζα. Είμαστε ένα γκρουπ από Έλληνες γύρω στα 40 άτομα. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε άρρωστα παιδιά, ανθρώπους που δεν προγραμμάτιζαν να μείνουν παραπάνω και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν κατάλυμα.

Εγώ είμαι επιχειρηματίας εδώ στο Ντουμπάι και ήθελα να ταξιδέψω πίσω στην Ελλάδα γιατί γιόρταζε η κόρη μου. Ήμασταν όλοι χθες να ταξιδέψουμε με την πρωινή πτήση της El Arabia. Μας απογείωσαν στις 9.40 το πρωί ενώ αναμένονταν εχθροπραξίες και όταν φτάσαμε στον εναέριο χώρο του Ιράν μας αναχαίτισαν δύο μαχητικά του Ιράν και μας ζήτησαν είτε να προσγειωθούμε στην Τεχεράνη ή να γυρίσουμε στη Σάρτζα. Ο πιλότος έστριψε το αεροπλάνο και μπορέσαμε να γυρίσουμε μετά από 2-3 ώρες πίσω.

Χρίζουμε βοήθειας. Θέλουμε το υπουργείο Εξωτερικών να συντονιστεί με την πρεσβεία εδώ γιατί δεν έχουν καλά αντανακλαστικά. Εκτιμούμε κάποιες προσπάθειες που γίνονται, αλλά δεν ξέρουν ακόμα πόσοι Έλληνες είμαστε εγκλωβισμένοι στη Σάρτζα, στο Ντουμπάι, στο Αμπου Ντάμπι. Δεν υπάρχει σχέδιο που θα πάμε να μείνουμε, τα πληρώνουμε όλα από την τσέπη μας, ούτε και πώς θα φύγουμε από εδώ. Εκλιπαρώ για βοήθεια, όλοι μας. Η πρεσβεία έδειξε αργά αντανακλαστικά. Μας έστειλε ένα πούλμαν που είναι για 32 άτομα, εδώ είμαστε ήδη πάνω από 50 και αυξανόμαστε», ανέφερε ο Ιωάννης Ασλάνης στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» τονίζοντας ότι δεν έχουν ενημέρωση για το πού θα τους πάνε.

Επιπλέον ανέφερε ότι οι βαλίτσες τους είναι ακόμα κλειδωμένες στο αεροδρόμιο. «Είμαστε με τα ρούχα που φοράμε».

Οι εγκλωβισμένοι δήλωσαν ακόμη ότι σε επικοινωνία που είχαν με τον πρέσβη λίγα λεπτά πριν από την τηλεοπτική σύνδεση, η πρόθεση που υπάρχει είναι να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, αλλά κανείς δεν θέλει να πάει εκεί μετά τις εικόνες που αντίκρισαν τις τελευταίες ώρες.

«Χθες ήμασταν από τις 2 παρά τέταρτο μέχρι της 9 το βράδυ έξω από το αεροδρόμιο. Είχαν μείνει μόνο οι Έλληνες. Άπλυτοι, νηστικοί, με παιδιά να κλαίνε». «Ακούμε βομβαρδισμούς και βλέπουμε βλήματα να περνάνε». «Στις ειδήσεις δεν επικοινωνούνται ούτε τα μισά από όσα γίνονται. Καίγονται κτίρια, πέφτουν drones και δεν δείχνουν γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η εικόνα τον ΗΑΕ. Υπάρχει πίεση».

