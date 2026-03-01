«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

Χτυπήματα «στην καρδιά της Τεχεράνης» ανακοίνωσε ότι κατάφερε ο ισραηλινός στρατός, δηλώνοντας μάλιστα ότι τα πρώτα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο (28/2) «προετοίμαζαν τον δρόμο» προς την ιρανική πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε «την καρδιά της Τεχεράνης» για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

𝐅𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐝 𝐎𝐧𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐒-𝐈𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬



Tehran | Multiple massive explosions were reported in Iran's capital early Sunday, with residents hearing loud blasts attributed to missiles and… pic.twitter.com/aVgPGRBIdW — Daily Kishtwar Times (@kishtwartimes1) March 1, 2026

Στην ανακοίνωσή του, σημειώνει πως έγιναν στόχος έγιναν κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Σημειώνει μάλιστα πως χθες οι επιθέσεις στόχευαν μόλις «στην εδραίωση της εναέριας υπεροχής και στην προετοιμασία του δρόμου προς την Τεχεράνη».

לראשונה במבצע ׳שאגת הארי׳: צה״ל תוקף מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.



במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Συναγερμός στο Ισραήλ: Μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, οι δυνάμεις του IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Impact reported in Bet Shemesh, central Israel, following Iranian missile launches. https://t.co/MLxwz81vOM pic.twitter.com/aTywGFmBBr — Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) March 1, 2026

Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ οι σειρήνες αντηχούν πλέον σε μια τεράστια έκταση της χώρας, από τα Υψίπεδα του Γκολάν στα βόρεια έως την Ασκελόν κοντά στα σύνορα της Γάζας στο νότο, συμπεριλαμβανομένης της Χάιφα, του Τελ Αβίβ και περιοχών της Δυτικής Όχθης.

War sirens sounding again in Tel Aviv, surrounding areas https://t.co/n5ruFmRC1T pic.twitter.com/FDRuwyTQF3 March 1, 2026

Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται μόνο στα αστικά κέντρα, καθώς σειρήνες ακούγονται πλέον και στην περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη μετά την εκτόξευση των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Sirens sound in Jordan Valley after Iranian missile launch https://t.co/x9tphmnDVC — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) March 1, 2026

