ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:08
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.03.2026 10:37

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

01.03.2026 10:37
tel_aviv

Χτυπήματα «στην καρδιά της Τεχεράνης» ανακοίνωσε ότι κατάφερε ο ισραηλινός στρατός, δηλώνοντας μάλιστα ότι τα πρώτα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο (28/2) «προετοίμαζαν τον δρόμο» προς την ιρανική πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε «την καρδιά της Τεχεράνης» για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Στην ανακοίνωσή του, σημειώνει πως έγιναν στόχος έγιναν κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Σημειώνει μάλιστα πως χθες οι επιθέσεις στόχευαν μόλις «στην εδραίωση της εναέριας υπεροχής και στην προετοιμασία του δρόμου προς την Τεχεράνη».

Συναγερμός στο Ισραήλ: Μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, οι δυνάμεις του IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ οι σειρήνες αντηχούν πλέον σε μια τεράστια έκταση της χώρας, από τα Υψίπεδα του Γκολάν στα βόρεια έως την Ασκελόν κοντά στα σύνορα της Γάζας στο νότο, συμπεριλαμβανομένης της Χάιφα, του Τελ Αβίβ και περιοχών της Δυτικής Όχθης.

Η κλιμάκωση δεν περιορίζεται μόνο στα αστικά κέντρα, καθώς σειρήνες ακούγονται πλέον και στην περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη μετά την εκτόξευση των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

