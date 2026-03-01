ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στο Κογκρέσο μετά τα πλήγματα στο Ιράν

Κύμα έντονων αλλά και εκ διαμέτρου αντίθετων αντιδράσεων προκάλεσαν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως ανακοινώθηκαν το Σάββατο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών χαιρέτισε την επιχείρηση ως «αποφασιστική» στρατιωτική ενέργεια, αρκετοί Δημοκρατικοί έκαναν λόγο για «παράνομη» και «αντισυνταγματική» επίθεση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ρεπουμπλικανική στήριξη στην επιχείρηση

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε μέσω X ότι το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες των ενεργειών του, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Today, Iran is facing the severe consequences of its evil actions. President Trump and the Administration have made every effort to pursue peaceful and diplomatic solutions in response to the Iranian regime’s sustained nuclear ambitions and development, terrorism, and the murder… https://t.co/G5XPELtAmX — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 28, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τομ Έμερ, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική δράση «τολμηρή και αποφασιστική πράξη ισχύος» από πλευράς του προέδρου.

This is a bold, decisive act of strength by President Trump. The Ayatollah is responsible for killing hundreds of U.S. service members and slaughtering its own people. We pray that because of this leadership, the U.S. and the world will be a safer place. May God bless and protect… https://t.co/9o7WyBvbgC February 28, 2026

Από τη Γερουσία, ο Τομ Κότον υπενθύμισε παλαιότερες συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ, όπως είπε, δεν πρόκειται να ξεχάσουν γεγονότα όπως η κρίση των ομήρων του 1979 και η επίθεση στη Βηρυτό το 1983.

«Το Ιράν διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια (…) Ο λογαριασμός του χασάπη εντέλει πληρώνεται από τους αγιατολάδες», ανέφερε.

A nuclear-weapons program. Thousands of missiles. State sponsorship of terror. Iran has waged war against the U.S. for 47 years: the hostage crisis, the Beirut Marine barracks, Khobar Towers, roadside bombs in Iraq and Afghanistan that killed or maimed thousands of American… February 28, 2026

«Σημείο καμπής» για τη Μέση Ανατολή, λέει ο Γκρέιαμ

Ιδιαίτερα θετικός εμφανίστηκε και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος υποστήριξε ότι το προεδρικό διάγγελμα για την επιχείρηση ενδέχεται να καταγραφεί ως ιστορικό ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η στρατιωτική δράση ήταν καλά προετοιμασμένη και αναμένεται να αποδώσει.

I just listened to President Trump’s 8 minute speech again, describing what is taking place and urging the Iranian people to seize the moment. His speech will go down in history as the catalyst for the most historic change in the Middle East in a thousand years.



I echo President… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 28, 2026

«Αυτή η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί καλά. Θα είναι σφοδρή, εκτεταμένη και πιστεύω, σε τελευταία ανάλυση, επιτυχής. Το επαναλαμβάνω, η πτώση του καθεστώτος του αγιατολά με αμερικανικό αίμα στα χέρια είναι απαραίτητη και παραπάνω από δικαιολογημένη», πρόσθεσε.

God bless @POTUS for planning and now executing Operation Epic Fury, making America more safe and eventually more prosperous. I seek God’s protection for all under President Trump’s command, as well as our allies in Israel.



My mind is racing with the thought that the murderous… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 28, 2026

Διαφωνίες και ενστάσεις εντός των Ρεπουμπλικανών

Διαφορετική στάση κράτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά την αντίθεσή του στη στρατιωτική εμπλοκή, τονίζοντας ότι δεν συνάδει με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

I am opposed to this War.



This is not “America First.”



When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran.



The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα, ώστε το Κογκρέσο να κληθεί να ψηφίσει για την έγκριση ή μη της στρατιωτικής επιχείρησης, επικαλούμενος το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Δημοκρατικές καταδίκες και προειδοποιήσεις

Σφοδρή κριτική άσκησαν κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο απεμπλοκής.

Ο Εντ Μάρκι χαρακτήρισε την επίθεση «παράνομη και αντισυνταγματική», εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης και τις επιπτώσεις για αμερικανικές δυνάμεις και πολίτες στην περιοχή.

My statement on Trump's attack on Iran. pic.twitter.com/5OyequmcmP — Ed Markey (@SenMarkey) February 28, 2026

Η εξαίρεση Φέτερμαν στους Δημοκρατικούς

Από τους λίγους Δημοκρατικούς που στήριξαν ανοιχτά την απόφαση του προέδρου ήταν ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, ο οποίος ανέφερε ότι η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Operation Epic Fury.



President Trump has been willing to do what’s right and necessary to produce real peace in the region.



God bless the United States, our great military, and Israel. — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) February 28, 2026

