ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στο Κογκρέσο μετά τα πλήγματα στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κύμα έντονων αλλά και εκ διαμέτρου αντίθετων αντιδράσεων προκάλεσαν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως ανακοινώθηκαν το Σάββατο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ενώ η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών χαιρέτισε την επιχείρηση ως «αποφασιστική» στρατιωτική ενέργεια, αρκετοί Δημοκρατικοί έκαναν λόγο για «παράνομη» και «αντισυνταγματική» επίθεση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε μέσω X ότι το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες των ενεργειών του, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους που συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τομ Έμερ, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική δράση «τολμηρή και αποφασιστική πράξη ισχύος» από πλευράς του προέδρου.
Από τη Γερουσία, ο Τομ Κότον υπενθύμισε παλαιότερες συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ, όπως είπε, δεν πρόκειται να ξεχάσουν γεγονότα όπως η κρίση των ομήρων του 1979 και η επίθεση στη Βηρυτό το 1983.
«Το Ιράν διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια (…) Ο λογαριασμός του χασάπη εντέλει πληρώνεται από τους αγιατολάδες», ανέφερε.
Ιδιαίτερα θετικός εμφανίστηκε και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος υποστήριξε ότι το προεδρικό διάγγελμα για την επιχείρηση ενδέχεται να καταγραφεί ως ιστορικό ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η στρατιωτική δράση ήταν καλά προετοιμασμένη και αναμένεται να αποδώσει.
«Αυτή η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί καλά. Θα είναι σφοδρή, εκτεταμένη και πιστεύω, σε τελευταία ανάλυση, επιτυχής. Το επαναλαμβάνω, η πτώση του καθεστώτος του αγιατολά με αμερικανικό αίμα στα χέρια είναι απαραίτητη και παραπάνω από δικαιολογημένη», πρόσθεσε.
Διαφορετική στάση κράτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά την αντίθεσή του στη στρατιωτική εμπλοκή, τονίζοντας ότι δεν συνάδει με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα, ώστε το Κογκρέσο να κληθεί να ψηφίσει για την έγκριση ή μη της στρατιωτικής επιχείρησης, επικαλούμενος το Σύνταγμα των ΗΠΑ.
Σφοδρή κριτική άσκησαν κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο απεμπλοκής.
Ο Εντ Μάρκι χαρακτήρισε την επίθεση «παράνομη και αντισυνταγματική», εκφράζοντας ανησυχία για τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης και τις επιπτώσεις για αμερικανικές δυνάμεις και πολίτες στην περιοχή.
Από τους λίγους Δημοκρατικούς που στήριξαν ανοιχτά την απόφαση του προέδρου ήταν ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, ο οποίος ανέφερε ότι η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε επίσης:
POLITICO: Τι σημαίνει για την ηγεσία του Ιράν το γεγονός ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός
Αλί Λαριτζανί: Αρχίζει η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Μήνυμα σε όσους «επιδικώκουν να διχάσουν το Ιράν»
«Θα σας κάνουμε να ικετεύετε»: Το Ιράν υπόσχεται εκδίκηση για τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ και την δολοφονία του Χαμενεΐ (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.