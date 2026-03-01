Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση σωματείων και φορέων από το Πάρκο Ελευθερίας στην αμερικανική πρεσβεία με αφορμή την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Το κεντρικό πανό γράφει «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή» ενώ κυριαρχούν τα συνθήματα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

