Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Σε νέα φάση εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Λονδίνο επιβεβαιώνει ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είπε πως δεν πιστεύει ότι επρόκειτο για στοχευμένο πλήγμα στην Κύπρο και τις βρετανικές εγκαταστάσεις, αλλά το παρουσίασε ως ένδειξη «αδιάκριτης» και κλιμακούμενης ιρανικής αντίδρασης.

Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των σοβαρότατων στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κλιμάκωσης μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Χαρακτήρισε το καθεστώς του Ιράν «επικίνδυνο» και την τρέχουσα συμπεριφορά του ως «λαίλαπα επιθέσεων που δεν γίνεται να μένει χωρίς απάντηση». Το σχόλιο επικεντρώθηκε στην κλιμάκωση και στους κινδύνους για αμάχους και στρατιωτικούς σε ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα, όπως τους 300 βρετανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων στο Μπαχρέιν.

«Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ», πρόσθεσε.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η βασική του ανησυχία αφορά τις πιθανές συνέπειες των επιθέσεων στο Ιράν και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

Το μήνυμα Χίλι στο Ιράν

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Καταδίκασε το καθεστώς του Ιράν, επικαλούμενο το ιστορικό τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την εσωτερική καταστολή και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, εκφράζοντας ανησυχία για τις περιφερειακές επιπτώσεις.

Ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να εξηγήσουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι όλες οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

