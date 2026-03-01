search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 11:49

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

01.03.2026 11:49
heally

Σε νέα φάση εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Λονδίνο επιβεβαιώνει ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, είπε πως δεν πιστεύει ότι επρόκειτο για στοχευμένο πλήγμα στην Κύπρο και τις βρετανικές εγκαταστάσεις, αλλά το παρουσίασε ως ένδειξη «αδιάκριτης» και κλιμακούμενης ιρανικής αντίδρασης.

Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είπε στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των σοβαρότατων στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κλιμάκωσης μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Χαρακτήρισε το καθεστώς του Ιράν «επικίνδυνο» και την τρέχουσα συμπεριφορά του ως «λαίλαπα επιθέσεων που δεν γίνεται να μένει χωρίς απάντηση». Το σχόλιο επικεντρώθηκε στην κλιμάκωση και στους κινδύνους για αμάχους και στρατιωτικούς σε ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα, όπως τους 300 βρετανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων στο Μπαχρέιν.

«Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ», πρόσθεσε.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η βασική του ανησυχία αφορά τις πιθανές συνέπειες των επιθέσεων στο Ιράν και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

Το μήνυμα Χίλι στο Ιράν

Ο Χίλι κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα οπλικά του προγράμματα, μετά τις προληπτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και ηγεσία.

Καταδίκασε το καθεστώς του Ιράν, επικαλούμενο το ιστορικό τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, την εσωτερική καταστολή και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία, εκφράζοντας ανησυχία για τις περιφερειακές επιπτώσεις.

Ο Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να εξηγήσουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι όλες οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

Τουλάχιστον 9 νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ – Κινητοποιήσεις στο Ιράκ και το ινδικό Κασμίρ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

gerapetritis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ για το Ιράν με συμμετοχή του Γεραπετρίτη

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

6875316 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

trannos-new
LIFESTYLE

Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: «Γλίτωσα για μια ημέρα» – «Έπεσε πύραυλος στα 500 μέτρα από εκεί που έμενα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:41
putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

gerapetritis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ για το Ιράν με συμμετοχή του Γεραπετρίτη

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν

1 / 3