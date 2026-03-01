«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

Ένα βίντεο 33 δευτερολέπτων με επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους από την επιχείρηση «Επική Οργή» δημοσίευσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις στόχευσαν 30 συγκεκριμένες τοποθεσίες και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιήθηκε. Η CENTCOM αναλαμβάνει τώρα ταχεία και αποφασιστική δράση», έγραψε στο Χ η CENTCOM.

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Ποια είναι τα Drone μίας κατεύθυνσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) χρησιμοποίησε επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης στην επίθεση στο Ιράν.

Αυτά τα χαμηλού κόστους drones, σχεδιασμένα με βάση τα ιρανικά Shahed, χρησιμοποιήθηκαν για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Είναι γνωστά και ως drones LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System – Χαμηλού Κόστους Μη Επανδρωμένο Σύστημα Επιθετικής Μάχης).

