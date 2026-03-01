search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 11:15

«Επική Οργή» στο Ιράν: Το δραματικό βίντεο των 33 δευτερολέπτων από την επιχείρηση των ΗΠΑ και το drone που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά

01.03.2026 11:15
drone_video

Ένα βίντεο 33 δευτερολέπτων με επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους από την επιχείρηση «Επική Οργή» δημοσίευσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις στόχευσαν 30 συγκεκριμένες τοποθεσίες και σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιήθηκε. Η CENTCOM αναλαμβάνει τώρα ταχεία και αποφασιστική δράση», έγραψε στο Χ η CENTCOM.

Ποια είναι τα Drone μίας κατεύθυνσης

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) χρησιμοποίησε επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης στην επίθεση στο Ιράν.

Αυτά τα χαμηλού κόστους drones, σχεδιασμένα με βάση τα ιρανικά Shahed, χρησιμοποιήθηκαν για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Είναι γνωστά και ως drones LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System – Χαμηλού Κόστους Μη Επανδρωμένο Σύστημα Επιθετικής Μάχης).

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ «σφυροκοπά» την «καρδιά της Τεχεράνης» – Μαζική απάντηση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

Ιράν: «Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει καθηγητής στην Τεχεράνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Άνω – κάτω η μεσημεριανή και η απογευματινή ζώνη λόγω επικαιρότητας

mountial
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 12:03
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αράφι στη θέση του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός

hamenei thanatos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

heally
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

1 / 3