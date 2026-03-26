Ενεργειακός Απρίλιος στο «κόκκινο»: Η προειδοποίηση της Shell και η Ελλάδα στη μέγγενη του LNG

Η κατάσταση στην ελληνική ενεργειακή αγορά αυτή τη στιγμή θυμίζει μια παρτίδα σκάκι σε τεντωμένο σχοινί. Με βάση τις δηλώσεις του Sawan (Shell) και τα δεδομένα του Μαρτίου 2026, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση: είναι η «πύλη» της Ευρώπης, αλλά μια πύλη που κινδυνεύει να μείνει χωρίς «εμπόρευμα» να διακινήσει.

Ας αναλύσουμε τα ελληνικά δεδομένα σε τρία επίπεδα:

1. Η Ελληνική Αγορά και το «Σύνδρομο της Αντλίας»

Παρά τις διαβεβαιώσεις για στρατηγικά αποθέματα, η ελληνική αγορά αντιδρά πάντα ψυχολογικά και ακαριαία.

Ντίζελ και Βενζίνη: Η προειδοποίηση για τον Απρίλιο χτυπά την Ελλάδα στην έναρξη της τουριστικής περιόδου. Αν η Shell και οι λοιποί κολοσσοί περιορίσουν τις παραδόσεις, τα ελληνικά διυλιστήρια (ΕΛΠΕ, Motor Oil) θα αναγκαστούν να αναζητήσουν αργό από εναλλακτικές διαδρομές (γύρω από την Αφρική), κάτι που σημαίνει αυτόματη αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Αποθέματα: Η Ελλάδα διατηρεί αποθέματα ασφαλείας για περίπου 90 ημέρες. Ωστόσο, αυτά είναι "κλειδωμένα" για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η αγορά θα νιώσει την πίεση στις τιμές πολύ πριν αγγίξουμε τα αποθέματα, καθώς οι εισαγωγείς θα τιμολογούν με βάση την «προσδοκία έλλειψης» του Απριλίου.

2. Ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor): Από Ελπίδα, «Βαρίδι»;

Ο Κάθετος Διάδρομος σχεδιάστηκε για να μεταφέρει αέριο από τον Νότο (Ελλάδα) προς τον Βορρά (Βαλκάνια/Ουκρανία).

Το πρόβλημα λειτουργίας: Η Ελλάδα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε υποδομές όπως το FSRU της Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό IGB. Όμως, αν το αμερικανικό LNG γίνει “απαγορευτικό” λόγω της απαίτησης των 750 δισ. δολ. ή αν η Μέση Ανατολή κλείσει τις στρόφιγγες, ο διάδρομος αυτός θα μείνει τεχνικά λειτουργικός αλλά οικονομικά νεκρός.

Η παγίδα του Κόστους: Αν η Ελλάδα «καθίσει» επάνω σε αυτές τις υποδομές χωρίς να περνάει αέριο, το κόστος συντήρησης και τα δάνεια των έργων θα μετακυλιστούν στους Έλληνες καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Είναι ο κίνδυνος του να είσαι "κόμβος" χωρίς φορτία.

3. Η Γεωπολιτική Πίεση των ΗΠΑ

Η απειλή των ΗΠΑ για “άκυρη συμφωνία” αν δεν επικυρωθούν τα 750 δισ. δολ. για το LNG, φέρνει την Αθήνα σε δύσκολη θέση.

Η Ελλάδα έχει στηρίξει όλη την ενεργειακή της στρατηγική στη συμμαχία με την Ουάσιγκτον.

Αν η ΕΕ υποκύψει, θα έχουμε καύσιμα, αλλά σε τιμές “εκβιασμού”.

Αν δεν υποκύψει, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τον ρόλο του προνομιακού εταίρου και να δει το LNG να κατευθύνεται προς την Ασία, αφήνοντας τις υποδομές μας (όπως η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη) υπολειτουργικές.

Με λίγα λόγια ο Απρίλιος για την Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας κινδύνου για ελλείψεις, αλλά ο μήνας που θα κριθεί αν η Ελλάδα θα γίνει πραγματικός ενεργειακός παίκτης ή αν θα μείνει με άδεια σωληνάρια και πανάκριβα χρέη. Το “στοίχημα” είναι αν τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν προλάβει να κλείσουν συμβόλαια πέρα από τη ζώνη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

