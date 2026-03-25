ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:35
25.03.2026 11:00

Συντάξεις Απριλίου 2026: Αύριο (26/3) το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι θα πάνε στα ATM (video)

TRAPEZA-KYPROY

Ξεκίνησαν χθες (24/3) το απόγευμα οι πληρωμές για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου, καθώς κάποια Ταμεία κατέβαλαν νωρίτερα τα ποσά λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε, οι συντάξεις από τα πρώην Ταμεία των μη μισθωτών πληρώθηκαν από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου, καθώς η Τετάρτη 25 Μαρτίου είναι η αργία.

Πλέον, το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 27 Μαρτίου (απόγευμα 26 Μαρτίου) θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
  • Το Δημόσιο 
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος 
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ 
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
  • Το ΕΤΑΤ 
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ 
  • Η ΔΕΗ 
  • Ο ΟΤΕ 
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου 

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Το «χρυσό αυγό» που έγινε ωρολογιακή βόμβα για την κτηματομεσιτική αγορά

Σε «αναμμένα κάρβουνα» λογιστές και επιχειρήσεις – Μπάχαλο με τη μετάβαση στο νέο σύστημα ΚΑΔ

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Ακινητοποιημένος ο ιδιωτικός τομέας, φόβοι για εκτίναξη του πληθωρισμού


LAGARDE-1-EKT-1-NE2W
Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

copa-africa
Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

parelasi-4
25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

tehran_new
Μέση Ανατολή: Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός -Live οι εξελίξεις

sxoleio
Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

mo salax liverpool – new
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Kaxlas
Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Donald-Trump
Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

fuel-pass_2403_1920-1080_new
Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

LAGARDE-1-EKT-1-NE2W
copa-africa
parelasi-4
