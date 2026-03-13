Νέα απάτη με SMS δήθεν από τον ΕΦΚΑ – Πώς υποκλέπτουν προσωπικά στοιχεία, τι να προσέξετε

Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να στέλνουν παραπλανητικά γραπτά μηνύματα σε πολίτες, προσποιούμενοι ότι πρόκειται για επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τις αναφορές, οι παραλήπτες λαμβάνουν SMS στο οποίο αναφέρεται ότι εκκρεμεί οφειλή που αφορά εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Στο ίδιο μήνυμα καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην εξόφληση του ποσού, ακολουθώντας έναν σύνδεσμο.
Το περιεχόμενο του μηνύματος υπογραμμίζει ότι η πληρωμή θα πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου –όπως αναφέρεται– να αποφευχθούν πρόσθετες χρεώσεις ή πιθανοί περιορισμοί που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών.
Ωστόσο, ο σύνδεσμος που συνοδεύει το SMS οδηγεί σε ιστοσελίδα η οποία δεν σχετίζεται με τον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις ενδείξεις ότι πρόκειται για απόπειρα υποκλοπής προσωπικών στοιχείων μέσω μεθόδων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).
Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς πρόκειται για μία ακόμη μορφή απάτης μέσω SMS που εμφανίζεται ψευδώς ως επικοινωνία εκ μέρους του ΕΦΚΑ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα φαίνεται να αποστέλλονται από αριθμούς του εξωτερικού. Παράλληλα, ζητείται από τους παραλήπτες να απαντήσουν στο SMS γράφοντας τη λέξη «Ναι» σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει – μια πρακτική που συναντάται συχνά σε παρόμοια περιστατικά διαδικτυακής απάτης.
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει ότι το phishing συνιστά προσπάθεια εξαπάτησης, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μια αξιόπιστη οντότητα και ζητά από τον παραλήπτη να ακολουθήσει ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή πληροφορίες καρτών.
Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):
