Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη να φωτογραφίζει τη βάση στη Σούδα – Τη Δευτέρα 16/3 η απολογία του (Photos/Video)

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του άνδρα πολωνικής καταγωγής που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στην περιοχή της Σούδας. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου.

Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 13/03, στα δικαστήρια Χανίων. Εκεί ενημερώθηκε για την κατηγορία που του αποδίδεται, ενώ ζήτησε χρόνο προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό από τις δικαστικές Αρχές.

Ο άνδρας φέρεται να φωτογράφιζε πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια να αποστέλλει το υλικό σε άγνωστο λογαριασμό στην πατρίδα του.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πληροφορίες ότι επισκεπτόταν την Κρήτη τα τελευταία τρία χρόνια

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μέσα στο τροχόσπιτο όπου διέμενε, στην περιοχή Μαράθι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του μετά από καταγγελία πολίτη.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο Πολωνός φέρεται να επισκεπτόταν την περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια. Με το τροχόσπιτό του στάθμευε σε σημείο με θέα στον κόλπο της Σούδας, όπου και παρέμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγές αναφέρουν ότι συνήθιζε να αναχωρεί από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, και να επιστρέφει στο νησί την επόμενη χρονιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις επισκέψεις του στην Κρήτη τον συνόδευε ο σκύλος του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου είχε σταθμεύσει το όχημά του.

Έρευνα στο κινητό και το τροχόσπιτο του συλληφθέντα

Κατά την επιχείρηση των Αρχών κατασχέθηκαν το κινητό τηλέφωνό του, αλλά και το όχημα-τροχόσπιτο όπου διέμενε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί στοιχεία που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητά του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για την κρυπτογράφηση και αποστολή του υλικού.

Παράλληλα, έρευνες αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στο τροχόσπιτο του συλληφθέντα, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ο έλεγχος στο όχημα θα γίνει παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Διαβάστε επίσης:

Παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Συνάντηση Βάλλη – Ιερωνύμου: Στο επίκεντρο η στήριξη χιλιάδων οικογενειών και η κοινή κοινωνική δράση

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από μπαλκόνι