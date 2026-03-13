Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 33χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Τη ζωή του έχασε 33χρονος που έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στη Λάρισα.
Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή του ΑΤΑ. O 33χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με το onlarissa.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του 33χρονου.
