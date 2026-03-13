Στον εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Στην εισαγγελία Χανίων για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Πολωνός ο οποίος συνελήφθη χθες (12/03) για κατασκοπεία στη Σούδα.

Ο Πολωνός εδώ και τρία χρόνια ερχόταν με τον βαν του στην περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας και έμενε όλο τον χειμώνα. Μαζί του είχε και τον σκύλο του που παραμένει σε περιφραγμένο χώρο.

Ο Πολωνος φέρεται να φωτογράφιζε τα διερχόμενα πλοία και κάθε κίνηση στη βάσης. Ήταν γνωστός στην ευρύτερη περιοχή και σύμφωνα με πληροφορίες δεν δίσταζε να δείχνει τις φωτογραφίες που τραβούσε σε ντόπιους.

Το κινητό του θα εξεταστεί από το εγκληματολογικό, για να διαπιστωθεί αν έχει εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό, με το οποίο έστελνε φωτογραφίες σε κάποια ξένη δύναμη. Παράλληλα, θα γίνουν έρευνες και στο βαν του. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

