Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι, που κοστισε τη ζωή 20χρονου, το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσίοτητας.

Στο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται ο νεαρός αφού έχει δεχθεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα από κουκουλοφόρους, να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα σε έναν κάδο.

O δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

