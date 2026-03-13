search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 06:33
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

13.03.2026 06:20

Καιρός: Η «υπόκλιση» του αντικυκλώνα – Παράταση καλοκαιρίας πριν την ανατροπή!

13.03.2026 06:20
kairos_1203_1920-1080_new

Ο αντικυκλώνας που μας προστάτευε τόσο καιρό αρχίζει σταδιακά να «υποκλίνεται» και να υποχωρεί, χαρίζοντάς μας όμως μια τελευταία παράταση καλοκαιρίας πριν την πολυαναμενόμενη αλλαγή του σκηνικού. Για σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα παραμείνει ο καλύτερος σύμμαχος για τις βόλτες μας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τις θερμοκρασίες να θυμίζουν άνοιξη το μεσημέρι. Ωστόσο, η ψύχρα το πρωί και το βράδυ παραμένει αισθητή, με τον υδράργυρό στα ορεινά να πλησιάζει ακόμη και τα επίπεδα του παγετού.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις που ίσως δώσουν κάποια σκόρπια ψιλόβροχα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια ένταση, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στα δυτικά και τα 3-5 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 16-18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στην Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να ακουμπήσει τους 19 βαθμούς.

Στην Αττική, ο ανοιξιάτικος καιρός συνεχίζεται με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, βορειοανατολικούς ανέμους έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ στα ανατολικά, και το θερμόμετρο το μεσημέρι να φτάνει τους 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδική συννεφιά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία γύρω στους 16-17 βαθμούς.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή, το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, αν και τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.

Η μεγάλη ανατροπή όμως ετοιμάζεται για το δεύτερο μισό του Μάρτη. Καθώς ο αντικυκλώνας καταρρέει και μετατοπίζεται βορειότερα, αφήνει ελεύθερο το πεδίο για την είσοδο χαμηλών βαρομετρικών από τα δυτικά. Από τη νέα εβδομάδα, ο δρόμος για τις βροχές ανοίγει επίσημα, φέρνοντας αστάθεια, ενίσχυση των ανέμων και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Επειδή όμως ο Μάρτιος είναι ο μήνας των αιφνίδιων αλλαγών και μπορεί να εκθέσει κάθε πρόγνωση, πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πλέον υπάρχει ο χώρος για να έρθουν οι βροχές που χρειάζεται η χώρα, οπότε σε καμία περίπτωση δεν κρύβουμε ακόμα τα χειμερινά μας ρούχα ούτε τις ομπρέλες μας!

Να έχετε ένα υπέροχο και ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο!

