Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό και άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Ανήλικοι κατηγορούνται ότι διέρρηξαν ένα φορτηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και άρπαξαν εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, έκλεψαν όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών.
Πρόκειται για άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί.
Οι ίδιοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποπειράθηκαν, επιπλέον, να διαρρήξουν κατάστημα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.
