Θεσσαλονίκη: Κούρεψε την κόρη της επειδή ήταν άτακτη – Στο αυτόφωρο 33χρονη μητέρα, συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της

Κούρεψε την 16χρονη κόρη της έπειτα από καβγά, επειδή ήταν άτακτη. Πρόκειται για 33χρονη η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Μαζί της συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της, αδελφός της φερόμενης ως παθούσας. Μάνα και γιος κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία (κατά περίπτωση άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση)

Όπως έγινε γνωστό, προηγήθηκαν δύο οικογενειακά περιστατικά το προηγούμενο 24ωρο στον Εύοσμο- το πρώτο τα ξημερώματα και το δεύτερο το μεσημέρι, εις βάρος της 16χρονης. Στο ένα απ΄ αυτά η 33χρονη φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της. Η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει και σωματικές βλάβες σε βάρος της ίδιας, τόσο από την μητέρα όσο κι από τον αδελφό της.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης και την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης της ΕΛ.ΑΣ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Τόσο η 33χρονη όσο και ο 19χρονος παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε ενόψει προσκόμισης ιατροδικαστικής εξέτασης με τους δύο κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

