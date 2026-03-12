search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 09:51

Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου

12.03.2026 09:51
adonis georgiadis 887- new

Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η μήνυση υποβλήθηκε μετά από βίντεο στο TikTok στο οποίο ο 34χρονος κατηγορούσε τον υπουργό Υγείας ότι εξέδωσε ΚΥΑ για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Σύνταγμα – Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό του Συντάγματος

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

Ηράκλειο: Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό – Τι καταγγέλλει οδηγός φορτηγού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

1 / 3