Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 71χρονος έπειτα από πρόσκρουση της μοτοσικλέτας του σε στηθαίο

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Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άντρας ηλικίας 71 ετών, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
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