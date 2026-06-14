Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 71χρονος έπειτα από πρόσκρουση της μοτοσικλέτας του σε στηθαίο

Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας άντρας ηλικίας 71 ετών, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

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