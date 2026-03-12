Τραγωδία στο Λασίθι: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη, 12/3, σε περιοχή του Λασιθίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 23χρονος άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 26χρονος αλλοδαπός, με συνεπιβάτη τον 23χρονο άνδρα πακιστανικής υπηκοότητας, κινείτο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μακρύ Γιαλού – Γούδουρα.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 23χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 26χρονος οδηγός, που δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του οδηγού του φορτηγού, όσο και του 26χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
