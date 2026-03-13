Ελένη Ζαρούλια: Από το ΑΤ Πεύκης στις φυλακές Θήβας η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον δρόμο προς τις φυλακές παίρνει η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, η πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.
Αυτή την ώρα, η Ζαρούλια οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.
Η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα προκειμένου να εκτίσει την ποινή των 5 ετών κάθειρξης που της επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
