Αποκαλύψεις για τη σπείρα Ρομά στη Λάρισα και την απάτη με τις χρυσές λίρες: Τα σπίτια-παλάτια με ελικοδρόμια και οι μαρτυρίες (Videos)

Μια υπόθεση που συνδυάζει πολυτέλεια, απάτη και ανατριχιαστικές πράξεις συγκλονίζει τις Αρχές και τα θύματα. Σπείρα Ρομά στη Λάρισα φέρεται να είχε μετατρέψει την εξαπάτηση σε τρόπο ζωής, κυκλοφορώντας με πανάκριβα αυτοκίνητα, διαμένοντας σε σπίτια με ελικοδρόμια και επιδεικνύοντας τον πλούτο της στα social media.

Τέσσερα αδέλφια Ρομά συνελήφθησαν, κατηγορούμενα για απάτες με λεία που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δράστες δραστηριοποιούνταν σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Κυκλάδων και της Αττικής, εξαπατώντας πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Οι υποψήφιοι αγοραστές πείθονταν από τα λόγια τους και έχαναν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς τα χρήματα κατατίθονταν χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων και οι απειλές

Το Live News παρουσίασε αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων. Ένας επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα ανέφερε: «Με εξαπάτησαν με την προϋπόθεση να μου δώσουν λίρες. Δεν μου τις έδωσαν και μου έφαγαν 175.000 ευρώ». Μία γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία δήλωσε ότι έχασε 143.000 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας στη Λάρισα ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε με όπλο και έχασε 710.000 ευρώ. Άλλος άνδρας στην Αθήνα ανέφερε απώλεια 60.000 ευρώ.

Τα τέσσερα αδέλφια ακολουθούσαν πανομοιότυπη τακτική: Ζητούσαν προκαταβολές και στη συνέχεια εκβίαζαν τα θύματα. Ένα από αυτά τα θύματα εξομολογήθηκε: «Στην αρχή μου έλεγαν ότι σε μία βδομάδα θα στα δώσουμε… Μόλις είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, άρχισαν οι απειλές».

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί, ήταν ήδη πολύ αργά. Τα μέλη της σπείρας είχαν μελετήσει κάθε βήμα: «Άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Μην τολμήσεις να έρθεις με παρέα, έλα μόνος σου», φέρεται να προειδοποίησε μέλος της σπείρας κάποιο υποψήφιο θύμα.

Κατά τις συναντήσεις, απαιτούσαν επιπλέον χρήματα, ενώ οι απειλές συνεχίζονταν μέσω μηνυμάτων: «Τι κάνεις τόση ώρα; Μη διανοηθείς να μας κάνεις ρόμπα. Έχουμε όνομα στον χώρο». Τα θύματα ζούσαν υπό διαρκή φόβο, ενώ οι δράστες τους υπενθύμιζαν: «Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;».

Έκλεψαν οστά και… απειλούσαν ότι θα τα κάνουν σούπα

Σε μια ακόμα πιο ανατριχιαστική αποκάλυψη, ο επ. πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε στο Live News ότι η ίδια σπείρα είχε εμπλακεί σε περιστατικό με κλοπή οστών. Μετά από διαμάχη με άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, τα μέλη πήγαν στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, άνοιξαν οστεοφυλάκιο και πήραν τα οστά του πατέρα ενός εκ των θυμάτων.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Καλλιακμάνης, οι δράστες δημοσίευσαν και βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τα οστά μαζί με λαχανικά, λέγοντας: «Ελάτε να τα πάρετε γιατί θα τα κάνουμε σούπα».

Επιπλέον, η εγκληματική τους δράση περιελάμβανε εκμετάλλευση άλλων Ρομά, υπερτιμολογήσεις σε πανηγύρια και λαϊκές, αλλά και πώληση προϊόντων από την Κίνα σε εξωφρενικές τιμές.

Πολυτελείς κατοικίες, ελικοδρόμια και πανάκριβα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένες εκτάσεις στον θεσσαλικό κάμπο όπου φέρονται να δραστηριοποιούνταν οι δράστες, με πολυτελείς κατοικίες και υποδομές, ανάμεσά τους ένα διαμορφωμένο ελικοδρόμιο, που καταγράφηκε με drones.

Παράλληλα, τα μέλη κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους επιδείκνυε στα social media μια λευκή Porsche. Στην επίσημη δήλωση κατοικίας, εμφανίζονταν πρόχειρες εγκαταστάσεις ή ακόμη και σκηνές.

Δικαστική πορεία και κατηγορίες

Μετά τις απολογίες τους, τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ρομά κρίθηκαν προφυλακιστέα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της περιουσίας τους και να εντοπιστούν τυχόν άλλα θύματα που δεν έχουν καταγγείλει την απάτη.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης: Παιδί 10 ετών υπέστη ανακοπή καρδιάς

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

Ξεκινούν την Πέμπτη 12/3 οι αιτήσεις για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία – Η διαδικασία