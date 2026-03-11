Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή εξέφρασε εμφανώς συγκινημένη η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, δηλώνοντας πως «νικήσαμε».



Κατά την έξοδό της από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».

«Τελειώσαμε… Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. Έντεκα χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες και όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί αυτό τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι», είπε η κυρία Φύσσα.





«Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει…» ανέφερε συγκινημένη και συμπλήρωσε: «τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ευχαριστώ για όλα. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Σας χαιρετώ, γεια σας».

Με το σύνθημα ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί που φώναξαν φίλοι του, αποχώρησε από τα δικαστήρια η μητέρα του, Μάγδα, δεκατρία χρόνια με τη δολοφονία του γιου της.

Υπενθυμίζεται πως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργου Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη.

Επίσης, βάσει της απόφασης του Εφετείου η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου οδηγείται στη φυλακή καθώς οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας την καταδίκασαν σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της. Στη φυλακή οδηγούνται και άλλοι τρεις καταδικασθέντες, ενώ παραμένουν στη φυλακή και οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

