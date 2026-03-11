search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 18:18

Αναστάτωση στον ΗΣΑΠ: Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε διερχόμενο συρμό

11.03.2026 18:18
HSAP

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ταυτοποίηση αγνώστων που πέταξαν πέτρα σε συρμό του ΗΣΑΠ.

Οι δράστες βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ. Μεταξύ των σταθμών «Ανω Πατήσια» και «Περισσός» εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, που είχε ως συνέπεια να σπάσει το τζάμι βαγονιού και να τραυματιστεί επιβάτης από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ..

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση και συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει για τη άμεση διαλεύκανση της υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια μετά την απόφαση του Εφετείου – Πόσοι ακολουθούν, αναλυτικά οι ποινές

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα» – Το βίντεο του ΓΕΣ για τη στράτευση γυναικών 

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

iran-238423
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ναρκοθέτησε τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί με πυραύλους υψηλής ταχύτητας που εκτοξεύονται υποβρυχίως – Καθησυχαστικός ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν την Πέμπτη 12/3 οι αιτήσεις για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία – Η διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

1 / 3