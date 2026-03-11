Αναστάτωση στον ΗΣΑΠ: Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε διερχόμενο συρμό

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ταυτοποίηση αγνώστων που πέταξαν πέτρα σε συρμό του ΗΣΑΠ.

Οι δράστες βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ. Μεταξύ των σταθμών «Ανω Πατήσια» και «Περισσός» εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, που είχε ως συνέπεια να σπάσει το τζάμι βαγονιού και να τραυματιστεί επιβάτης από τα θραύσματα.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ..

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση και συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει για τη άμεση διαλεύκανση της υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια μετά την απόφαση του Εφετείου – Πόσοι ακολουθούν, αναλυτικά οι ποινές

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα» – Το βίντεο του ΓΕΣ για τη στράτευση γυναικών

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα