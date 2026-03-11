«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα» – Το βίντεο του ΓΕΣ για τη στράτευση γυναικών 

Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την εθελοντική στράτευση γυναικών.

Στο βίντεο φαίνεται μία νέα γυναίκα να περνά την πύλη του στρατοπέδου και να φορά το χακί.

Όπως διηγείται την ημέρα που συνόδευσε τον αδελφό της στο στρατόπεδο συνειδητοποίησε ότι θέλει κι εκείνη να προσφέρει.

«Άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα, αφορά κι εμένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή», λέει η ηρωίδα.

Η προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενες μπορύν να υποβάλουν αίτηση στο army.gr έως τις 31 Μαρτίου.

Τα κριτήρια

Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.

Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.

Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Η θητεία είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Κίνητρα

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων.

Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.

Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.

Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

Κοινωνικές παροχές: Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες.

Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την άμεση κλήση της διοικήτριας της ΕΑΔ, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, στη Βουλή