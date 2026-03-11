search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 17:54

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα» – Το βίντεο του ΓΕΣ για τη στράτευση γυναικών 

11.03.2026 17:54
gynaikes-sto-strato

Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την εθελοντική στράτευση γυναικών.

Στο βίντεο φαίνεται μία νέα γυναίκα να περνά την πύλη του στρατοπέδου και να φορά το χακί.

Όπως διηγείται την ημέρα που συνόδευσε τον αδελφό της στο στρατόπεδο συνειδητοποίησε ότι θέλει κι εκείνη να προσφέρει.

«Άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα, αφορά κι εμένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή», λέει η ηρωίδα.

Η προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενες μπορύν να υποβάλουν αίτηση στο army.gr έως τις 31 Μαρτίου.

Τα κριτήρια 

  • Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.
  • Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.
  • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

Η θητεία είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Κίνητρα 

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων.

  • Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.
  • Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.
  • Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).
  • Κοινωνικές παροχές: Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες.
  • Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Πολίχνη – Εξετάζεται το σενάριο να έκαναν κόντρες 

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την άμεση κλήση της διοικήτριας της ΕΑΔ, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, στη Βουλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

iran-238423
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ναρκοθέτησε τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί με πυραύλους υψηλής ταχύτητας που εκτοξεύονται υποβρυχίως – Καθησυχαστικός ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν την Πέμπτη 12/3 οι αιτήσεις για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία – Η διαδικασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
tropaio-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Ιράν αποσύρει τη συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο

sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

magda fyssa efeteio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση του Εφετείου – «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε»

1 / 3