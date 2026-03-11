«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα» – Το βίντεο του ΓΕΣ για τη στράτευση γυναικών 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την εθελοντική στράτευση γυναικών.
Στο βίντεο φαίνεται μία νέα γυναίκα να περνά την πύλη του στρατοπέδου και να φορά το χακί.
Όπως διηγείται την ημέρα που συνόδευσε τον αδελφό της στο στρατόπεδο συνειδητοποίησε ότι θέλει κι εκείνη να προσφέρει.
«Άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα, αφορά κι εμένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή», λέει η ηρωίδα.
Οι ενδιαφερόμενες μπορύν να υποβάλουν αίτηση στο army.gr έως τις 31 Μαρτίου.
Η θητεία είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).
Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων.
Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.
