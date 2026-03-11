Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την άμεση κλήση της διοικήτριας της ΕΑΔ, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, στη Βουλή

Την άμεση κλήση της διοικήτριας της Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), Αλεξάνδρας Ρογκάκου, από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητούν, με εξώδικο, συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος συγγενών θυμάτων αναφέρεται στην «παράνομη συμπεριφορά τόσο του ΝΣΚ όσο και της ΕΑΔ, καθώς και τα δύο όργανα αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπ’ αρ. 3405/7.11.2025 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε να παραστεί το ελληνικό δημόσιο/ΝΣΚ προς υποστήριξη της κατηγορίας».

«Το ελληνικό δημόσιο/ΝΣΚ, αντί να συμμορφωθεί αμέσως με τη δικαστική απόφαση, όπως έχει συνταγματική υποχρέωση κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, ζήτησε από τη Διοικήτρια της ΕΑΔ, κ. Ρογκάκου, να διατυπώσει γνώμη αν τάσσεται ή μη υπέρ της παράστασης του ΝΣΚ για την υποστήριξη της κατηγορίας, γνωρίζοντας βεβαίως ότι η κ. Ρογκάκου είχε ήδη δηλώσει, διά του νομικού πληρεξουσίου του ΝΣΚ/δικηγόρου των κατηγορουμένων κ. Πουλάκου, ότι στη συγκεκριμένη δίκη η ίδια θα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Η κ. Ρογκάκου απάντησε στο ΝΣΚ ότι “δεν επιθυμεί η ΕΑΔ” την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, εμμένοντας μάλιστα στην απόφασή της για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων εκ μέρους του ΝΣΚ», αναφέρει ο σύλλογος στη συνέχεια.

«Η παραπάνω συνεννόηση των δημόσιων λειτουργών προς τον σκοπό αποφυγής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης συνιστά άλλη μια μεθόδευση συγκάλυψης της αλήθειας», σχολιάζει ο σύλλογος, ζητώντας «την άμεση κλήτευση της κ. Ρογκάκου σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής -με τη σύμφωνη γνώμη της οποίας διορίστηκε κατά πλειοψηφία στη θέση της διοικήτριας της ΕΑΔ- να παράσχει εξηγήσεις για την παραπάνω συνολική της στάση και έκνομη συμπεριφορά».

Αναλυτικά:

«Ενέργειες των πληρεξούσιων δικηγόρων συγγενών θυμάτων Τεμπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Κοινοποιήθηκε την Τρίτη, 10.3.2026, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η από 26-2-2026 Εξώδικη Δήλωση, Πρόσκληση και Διαμαρτυρία δώδεκα (12) συγγενών θυμάτων του από 28-2-2023 εγκληματικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με την από 27-2-2026 Έκθεση Επίδοσης προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Με την κοινοποίηση ζητούμε να προβεί άμεσα η Επιτροπή σε ενέργειες κατά βαθμό αρμοδιότητάς της και ειδικότερα να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Διοικήτρια της ΕΑΔ, κ. Ρογκάκου, σύμφωνα με το αντικείμενο της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι με το παραπάνω εξώδικο διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την παράνομη συμπεριφορά τόσο του ΝΣΚ όσο και της ΕΑΔ, καθώς και τα δύο όργανα αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπ’ αρ. 3405/7.11.2025 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε να παραστεί το ελληνικό δημόσιο/ΝΣΚ προς υποστήριξη της κατηγορίας (μαζί με τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενείς θυμάτων). Η απόφαση εξέθεσε ανεπανόρθωτα τα παραπάνω όργανα καθώς το ΝΣΚ παραστάθηκε στη δίκη για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων μετά από Απόφαση της Διοικήτριας της ΕΑΔ, κ. Ρογκάκου, απέναντι δηλαδή στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Το ελληνικό δημόσιο/ΝΣΚ, αντί να συμμορφωθεί αμέσως με τη δικαστική απόφαση, όπως έχει συνταγματική υποχρέωση κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, ζήτησε από τη Διοικήτρια της ΕΑΔ, κ. Ρογκάκου, να διατυπώσει γνώμη αν τάσσεται ή μη υπέρ της παράστασης του ΝΣΚ για την υποστήριξη της κατηγορίας, γνωρίζοντας βεβαίως ότι η κ. Ρογκάκου είχε ήδη δηλώσει, διά του νομικού πληρεξουσίου του ΝΣΚ/δικηγόρου των κατηγορουμένων κ. Πουλάκου, ότι στη συγκεκριμένη δίκη η ίδια θα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Η κ. Ρογκάκου απάντησε στο ΝΣΚ ότι “δεν επιθυμεί η ΕΑΔ” την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, εμμένοντας μάλιστα στην απόφασή της για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων εκ μέρους του ΝΣΚ.

Η παραπάνω συνεννόηση των δημόσιων λειτουργών προς τον σκοπό αποφυγής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης συνιστά άλλη μια μεθόδευση συγκάλυψης της αλήθειας. Η περιφρόνηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού Λαού, η έκπτωσή τους στην ανύπαρκτη διακριτική ευχέρεια των αποδεκτών και η μετάλλαξή τους από κυριαρχικές και μονομερείς πράξεις ενάσκησης δημόσιας εξουσίας σε κάποιου είδους σύμβαση το αντικείμενο της οποίας συνδιαμορφώνεται με την ελεύθερη βούληση των μερών ή σε ευχολόγιο και τελικά σε κενό γράμμα συνιστούν ευθεία παραβίαση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ισονομίας, της ασφάλειας δικαίου, της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και τελικά του κράτους δικαίου.

Γι’ αυτούς τους λόγους, καλέσαμε, με την παραπάνω εξώδικη πρόσκληση, το ελληνικό δημόσιο, το ΝΣΚ και την ΕΑΔ να απόσχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια μη συμμόρφωσης ή και παρακώλυσης εκτέλεσης της παραπάνω δικαστικής απόφασης και να ορίσουν αμέσως εκπρόσωπο του ΝΣΚ για την υποστήριξη της κατηγορίας εν όψει της δικασίμου της 3ης Μαρτίου 2026.

Ωστόσο, ούτε κατά τη δικάσιμο αυτή προσήλθε το δημόσιο, ενώ το παριστάμενο ΝΣΚ προς υπεράσπιση του ενός κατηγορουμένου επιχείρησε ανεπιτυχώς την ανατροπή της παραπάνω δικαστικής απόφασης τόσο με αίτησή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα όσο και με αίτημά του στο δικαστήριο. Αμφότερα τα αιτήματα απορρίφθηκαν, αφήνοντας έκθετους τους δημόσιους λειτουργούς, αλλά και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, ενώ θέτουν προ των ευθυνών τους τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής να υποστηρίξουν εμπράκτως το αίτημά μας και να εισηγηθούν την άμεση κλήτευση της κ. Ρογκάκου σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής -με τη σύμφωνη γνώμη της οποίας διορίστηκε κατά πλειοψηφία στη θέση της διοικήτριας της ΕΑΔ- να παράσχει εξηγήσεις για την παραπάνω συνολική της στάση και έκνομη συμπεριφορά που συσκοτίζει, δυσχεραίνει και παρεμποδίζει τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και την απόδοση δικαιοσύνης προς τα θύματα του εγκληματικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Αθήνα, 11.3.2026

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων Τεμπών

Αντώνης Ψαρόπουλος

Δημήτρης Μπελαντής Έφη Μουγκαράκη

Δαμιανός Μπαλασούλης Άγγελος Βρεττός

Στέλλα Βαλάνη Δημήτρης Σκαρίπας

Αντώνης Ξυλουργίδης Γιώργος Δακουράς».

