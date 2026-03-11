search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 13:57

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

11.03.2026 13:57
limeniko-metanastes-new

Τρία νέα περιστατικά άφιξης προσφύγων και μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα νότια παράλια του Ηρακλείου.

Πιο αναλυτικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 άτομα να πλέει στη θαλάσσια περιοχή νότια – νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού. Στην περιοχή κατέπλευσε σκάφος του Λιμενικού και με την συνδρομή φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο οποίο επιβιβάστηκαν οι μετανάστες, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου.

Πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί και σε παραλία κοντά στον οικισμό της Άρβης του δήμου Βιάννου. Πρόκειται για 33 άτομα, όλοι άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, όπου έγιναν οι διαδικασίες καταγραφής τους.

Τέλος, ακολούθησε ο εντοπισμός μιας ακόμα ομάδας μεταναστών οι οποίοι αποβιβάστηκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό Τρεις Εκκλησιές του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πρόκειται για 34 άνδρες οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και φιλοξενούνται στο κτίριο του παλαιού ψυγείο εντός του χώρου του λιμανιού.

Διαβάστε επίσης:

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη (Photos)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος για βιασμό ανήλικης στην Κύπρο

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Μία σύλληψη και 8 προσαγωγές 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

Dacia Striker (9)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

marinakis-fake-news
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο

tsimaris_1103_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ιωάννης Τσίμαρης: «Στον “αέρα” η Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων – Κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση 173 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:09
spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

Dacia Striker (9)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο οδικός χάρτης της Dacia μέχρι και το 2030 (photos)

limeniko-metanastes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

1 / 3