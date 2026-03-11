Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών – Τρία περιστατικά με περισσότερα από 100 άτομα από τα ξημερώματα

Τρία νέα περιστατικά άφιξης προσφύγων και μεταναστών καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα νότια παράλια του Ηρακλείου.

Πιο αναλυτικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 40 άτομα να πλέει στη θαλάσσια περιοχή νότια – νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού. Στην περιοχή κατέπλευσε σκάφος του Λιμενικού και με την συνδρομή φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο οποίο επιβιβάστηκαν οι μετανάστες, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου.

Πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί και σε παραλία κοντά στον οικισμό της Άρβης του δήμου Βιάννου. Πρόκειται για 33 άτομα, όλοι άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, όπου έγιναν οι διαδικασίες καταγραφής τους.

Τέλος, ακολούθησε ο εντοπισμός μιας ακόμα ομάδας μεταναστών οι οποίοι αποβιβάστηκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό Τρεις Εκκλησιές του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Πρόκειται για 34 άνδρες οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και φιλοξενούνται στο κτίριο του παλαιού ψυγείο εντός του χώρου του λιμανιού.

