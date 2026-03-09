Κρήτη: Νέα άφιξη 57 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Μία ακόμα λέμβος με μετανάστες και πρόσφυγες προσέγγισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/3), τα νότια παράλια του Ηρακλείου.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 57 άτομα, εντοπίστηκε από τις λιμενικές αρχές και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού, όπου τα στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν στην καταγραφή των στοιχείων των διασωθέντων, ενώ διενεργούν και προανάκριση για τον εντοπισμό των διακινητών μεταξύ των 57 που βρίσκονταν πάνω στη λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι άνδρες, με τους περισσότερους να δηλώνουν υπήκοοι Μπαγκλαντές. Συγκεκριμένα 49 από τους μετανάστες, ανάμεσά τους και 5 ανήλικοι, προέρχονται από το Μπαγκλαντές, 5 είναι από την Αίγυπτο και 3 από το Σουδάν.

Οι διασωθέντες αναμένεται μέχρι το μεσημέρι να μεταφερθούν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία στο χώρο του παλαιού ψυγείου, εντός του λιμανιού.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για όλους τους καταδικασθέντες πρότεινε η εισαγγελέας

Κατέληξε ο ένοικος της πολυκατοικίας στον Ταύρο που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα

Αυτοκτονία στα Χανιά: 51χρονος κρεμάστηκε σε δέντρο, άφησε βίντεο που εξηγεί τους λόγους