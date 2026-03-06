search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 22:02

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν δύο νέες λέμβοι με πάνω από 100 άτομα

06.03.2026 22:02
Limeniko

Αυξημένες εμφανίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, με εκατοντάδες πρόσφυγες να έχουν αφιχθεί στο νησί από το πρωί της Παρασκευής 6/3.

Κατά το απόγευμα και το βράδυ, καταγράφηκαν δύο νέα περιστατικά νότια της Γαύδου. Στο ένα σκάφος επέβαιναν 35 άτομα, ενώ στο άλλο 68 άτομα. Όλοι διασώθηκαν με ασφάλεια από τις λιμενικές Αρχές.

Συνολικά, την Παρασκευή, πάνω από 500 μετανάστες διασώθηκαν σε δέκα συνολικά περιστατικά. Από αυτά, τα οκτώ σημειώθηκαν νότια της Γαύδου, ένα νότια της Αγίας Γαλήνης και ένα ακόμα νότια των Καλών Λιμένων.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε μόνιμη επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης:

Εκατοντάδες μέδουσες «σκέπασαν» παραλία στην Εύβοια (Photo)

Χειροπέδες σε 83χρονο συνταξιούχο γιατρό στην Πάτρα – Εντοπίστηκε στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας

Με ποινικό μητρώο ο άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ, εξουδετερώθηκαν οι χειροβομβίδες (Photo/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

italia-fregata-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

lefkos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν 

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν δύο νέες λέμβοι με πάνω από 100 άτομα

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε εκδήλωση υποστηρικτών του: Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε και θα είμαστε σύντομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:38
gerapetritis 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

italia-fregata-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η φρεγάτα Federico Martinengo κατευθύνεται προς την Κύπρο

lefkos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

Προπαγάνδα με Marvel, cartoon και ηρωικές ταινίες: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την επίθεση στο Ιράν 

1 / 3