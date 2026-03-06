Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν δύο νέες λέμβοι με πάνω από 100 άτομα

Αυξημένες εμφανίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, με εκατοντάδες πρόσφυγες να έχουν αφιχθεί στο νησί από το πρωί της Παρασκευής 6/3.

Κατά το απόγευμα και το βράδυ, καταγράφηκαν δύο νέα περιστατικά νότια της Γαύδου. Στο ένα σκάφος επέβαιναν 35 άτομα, ενώ στο άλλο 68 άτομα. Όλοι διασώθηκαν με ασφάλεια από τις λιμενικές Αρχές.

Συνολικά, την Παρασκευή, πάνω από 500 μετανάστες διασώθηκαν σε δέκα συνολικά περιστατικά. Από αυτά, τα οκτώ σημειώθηκαν νότια της Γαύδου, ένα νότια της Αγίας Γαλήνης και ένα ακόμα νότια των Καλών Λιμένων.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε μόνιμη επιφυλακή.

