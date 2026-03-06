search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 22:39
06.03.2026 21:07

Χειροπέδες σε 83χρονο συνταξιούχο γιατρό στην Πάτρα – Εντοπίστηκε στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας

06.03.2026 21:07
paidiki pornografia 765- new

Στη σύλληψη ενός 83χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα προχώρησαν την Παρασκευή, 6/3, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Πάτρα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του ηλικιωμένου γιατρού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Ο 83χρονος συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

