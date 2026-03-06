search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:08
ΕΛΛΑΔΑ

06.03.2026 18:30

Λήξη συναγερμού στη ΓΑΔΑ: Συνελήφθη ο ανδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί, κατασχέθηκαν αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδα

06.03.2026 18:30
GADA NEW

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στη ΓΑΔΑ,

Αστυνομικοί συνάλεβαν τον άνδρα που απειλούσε ότι έχει εκρητικά. Κατασχέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που θα ελεγχθούν απο το ΤΕΕΜ για να διαπιστωθεί, αν είναι αληθινές.

Ο συλληφθέντας είναι αφγανικής καταγωγής και πάσχει είτε από ψυχική ασθένεια είτε είναι χρήστης ναρκωτικών.

Προσέγγισε τους αστυνομικούς, κρατώντας μια χειροβομβίδα στο χέρι και άλλες δύο σε δοχείο, και ζητούσε ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Οι αστυνομικού κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του και να τον ακινητοποιήσουν.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

